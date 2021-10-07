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Ahu Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? Ahu Kelimesinin Anlamı Nedir? TDK'ya Göre Sözlük Anlamı...

#Ne Demek#Ahu#TDK
Ahu Ne Demek, Ne Anlama Geliyor Ahu Kelimesinin Anlamı Nedir TDKya Göre Sözlük Anlamı...

Farklı anlamları üzerinden ele alınması ile beraber günümüzde Ahu kelimesi öne çıkıyor. Bu kelime aynı zamanda kız çocukları için kullanılan bir isim olarak ifade edilmektedir. Peki, Ahu ne demek, ne anlama geliyor? Ahu kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

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Türkiye'de yerleşik olarak değerlendirilen Ahu hem sözcük hem de isim olarak çıkar. Bu bağlamda ne anlama geldiği merak edilen kelimeler içerisinde olduğunu söylemek mümkün.

 Ahu Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

 Farklı ifadeler ile beraber Ahu kelimesi öne çıkmakta ve anlam bulunmaktadır.

 - Ceylan

 - Güzel, ince ve zarif (Kadın)

 Yukarıda verilen 2 değişik anlamı üzerinden günlük yaşamda kullanım imkanı sağlayan sözcüklerden biridir.

 Ahu TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türkiye Kurumu üzerinden Ahu kelimesi, ‘Ceylan’ biçiminde ifade edilir. Aynı zamanda kadınlar için söylenen güzel bir iltifat sözü olarak öne çıkar. Bu doğrultuda kadınlar adına ince ve zarif ya da güzel kadın şeklinde öne çıkmaktadır. Özellikle Türkçe üzerinden daha çok kelime yerine isim anlamı üzerinden değerlendirilir.

 

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