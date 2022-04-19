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Ahter Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ahter Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Ahter Ne Demek, Ne Anlama Gelir Ahter Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Değişik anlamları ile öne çıkan anahtar kelimesi, aynı zamanda isim olarak kullanılan bir sözcüktür. Bu sebepten dolayı pek çok kişinin merak ettiği kelimeler içerisinde yer alır. Peki Ahter ne demek, ne anlama gelir? Ahter kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Kökeni Farsça olan ahter kelimesi, aynı zamanda kız çocukları için değerlendirilen bir isimdir. Bu doğrultuda birçok değişik anlamı üzerinden ele alınır ve özellikle manası ile ilgi çeker. Hem okunuşu hem de telaffuzu üzerinden hoş bir addır. 

 Ahter Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Ahter kelimesi Türkçede yerleşik olarak bulunan ve değişik anlamları üzerinden ifade edilen bir sözcüktür. 

 - Yıldız (İsim anlamı)

 - Talih, şans ve uğur 

 Yukarıda öne çıkan güzel ve değerli anlamları ile beraber amaca uygun günlük yaşamda kullanılabilir. Özellikle son dönemlerde kız çocukları için öne çıkan ve sevilen bir isim olduğunu ifade etmek de mümkün. 

 Ahter Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelimenin hem isim hem de kelime anlamı olduğunu söylemek gerekir. Bu doğrultuda isim anlamı üzerinden ele alındığı vakit, ‘Yıldız’ biçiminde değerlendirilir. Bu anlamı ile beraber özellikle kız çocukları için değerlendirilecek en güzel isimler arasında geliyor. Aynı zamanda günlük yaşamda kullanılan kelime anlamı üzerinden, ‘Şans, talih ve uğur’ anlamları ile beraber kullanılabilir. Özellikle birçok yazılı kaynak ve eserde karşılaşılan bir sözcük olarak da bilinir.

 

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