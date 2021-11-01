Aht ne demek, ne anlama gelir? Aht kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Aht kelimesi sürekli olarak duyduğumuz ve kullandığımız kelimelerden birisidir. Aht kelimesi, kişinin verdiği sözü ifade etmek için kullanılan veya verdiği yemini ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir.

Aht Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Aht kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelimedir. Aht kelimesinin anlamı söz ve yemin olarak bilinmektedir. Aht kelimesi aynı zamanda sözleşme manasında da kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Aht kelimesinin kullanımı genel olarak söz vermek ve yemin etmek olarak ifade edilebilir. Aht kelimesinin kullanıldığı cümleye göre anlamı farklı olabilir.

Aht Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Aht kelimesinin Türk dil kurumuna göre köy nikahı manasına geldiği söylenebilir. Genel olarak aht denildiği zaman verilen sözler ve edilen yeminler ifade edilmektedir. Türk dil kurumunda kelimenin anlamı söz verme manasına da gelmektedir. Aht kelimesi üç harfli bir kelime olarak bilinmektedir. Çoğunlukla aht kelimesinin ahtım var şeklinde ve aht etmek şeklinde kullanıldığını söylemek mümkündür. Aht kelimesinin antlaşma manasına gelen bir kelime olduğu da bilinmektedir.