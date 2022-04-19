Ahrar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ahrar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Ahrar, özgürler- hürler demektir. Osmanlıda ise ahrar sözcüğü liberalleri tanımlayabilmek için kullanılmaktaydı. Hürler, esir olmayanlar anlamında kullanılan ahrar Arapça kökenli bir sözcüktür. Ahrar, özgürlükten yana olan, hürriyet taraftarlarını kast etmektedir. Ahrar, bir başka ifadeyle tutsak olmayan, özgürlüğüne düşkün olanları tanımlamaktadır.

Ahrar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ahrar, hürriyet taraftarı, özgürlüğü uğruna fedakarlık edenler demektir. Osmanlı döneminde ise ahrar sözcüğü liberallerin tanımı olarak kullanılmıştır. Hür olanlar, özgürlük taraftarı olanlara ahhar denmektedir. Ne esir ne de köle olmayan, özgür olanlara denmektedir. Örnek; “şu yumurcaklara bak, sanki ezelden ahrar.” Mehmet Akif Ersoy verilebilmektedir.

Ahrar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Ahrar kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Hürler, esir olmayan özgürler demektir. Türk Dil Kurumu kayıtlarına göre ise; ahrar fırkası olarak görülmektedir. Açıklama olarak da A harfi ile başlayıp, I harfi ile bittiği görülmektedir. Ayrıca ahrar, insana karşı hürriyet, Allah’a karşı teslimiyeti de ifade etmektedir. Ahrar sözcüğünün bir başka ifadesi de siyasi parti demektir.