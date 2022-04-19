Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Ahrar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ahrar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Ahrar Ne Demek, Ne Anlama Gelir Ahrar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Ahrar, köle olmayan özgür bireyler demektir. Arapça kökenli bir sözcüktür. “ahrar” hür olanları, Hür-azatlı, özgür azad edilmiş kişileri ifade etmektedir. Tarihte Ahrar sözcüğü ilk olarak “Tezkiret-ül Evliya: Gönül kibrit-i ahmer gibi bulunmaz olmuşdur.” Adlı eserde yer almış bulunmaktadır. Osmanlı döneminde ise ahrar, liberallerin tanımı olarak kullanılmıştır. Burada, ahrar ne demek, ne anlama gelir detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Ahrar, özgürler- hürler demektir. Osmanlıda ise ahrar sözcüğü liberalleri tanımlayabilmek için kullanılmaktaydı. Hürler, esir olmayanlar anlamında kullanılan ahrar Arapça kökenli bir sözcüktür. Ahrar, özgürlükten yana olan, hürriyet taraftarlarını kast etmektedir. Ahrar, bir başka ifadeyle tutsak olmayan, özgürlüğüne düşkün olanları tanımlamaktadır. 

 Ahrar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Ahrar, hürriyet taraftarı, özgürlüğü uğruna fedakarlık edenler demektir. Osmanlı döneminde ise ahrar sözcüğü liberallerin tanımı olarak kullanılmıştır. Hür olanlar, özgürlük taraftarı olanlara ahhar denmektedir. Ne esir ne de köle olmayan, özgür olanlara denmektedir. Örnek; “şu yumurcaklara bak, sanki ezelden ahrar.” Mehmet Akif Ersoy verilebilmektedir. 

 Ahrar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

Haberin Devamı

 Ahrar kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Hürler, esir olmayan özgürler demektir. Türk Dil Kurumu kayıtlarına göre ise; ahrar fırkası olarak görülmektedir. Açıklama olarak da A harfi ile başlayıp, I harfi ile bittiği görülmektedir. Ayrıca ahrar, insana karşı hürriyet, Allah’a karşı teslimiyeti de ifade etmektedir. Ahrar sözcüğünün bir başka ifadesi de siyasi parti demektir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter