Ahmet Vefik Paşa kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği, şiirleri, eserleri ve özellikleri

Devlet adamı, diplomat ve tiyatro yazarı olan Ahmet Vefik Paşa edebiyat alanında öncü sanatçılarından birisidir. Özellikle tiyatro alanında ün yapmış olan Ahmet Vefik Paşa pek çok alanda da çalışmalar yapmıştır.

Ahmet Vefik Paşa Kimdir? Kısaca Hayatı

Ahmet Vefik Paşa 3 Temmuz 1823 tarihinde doğmuş Türkçülük hareketinin önemli öncülerinden birisidir. İstanbul'da doğan Ahmet Vefik Paşa Hariciye Nezareti memurlarından Ruhittin Efendinin oğlu olmaktadır. Eğitimine 1831 yılında başlamış ve babasının görevi nedeniyle eğitimini Paris ülkesinde tamamlamıştır. Bu sırada Fransızcayı ana dili gibi öğrenmiş ve Türkiye'ye dönerek 1837 tarihinde tercüme odasında çalışmıştır.

Ahmet Vefik Paşa Sırbistan, İzmir, Eflak ve Boğdan'da görev yapmış ve 1842 yılında baş mütercim olarak tercüme odasında görev almıştır. Daha sonra Devlet Salnamesi hazırlanmasında görevlendirilmiştir. İleriki yıllarda ise Tarhan'a elçi olarak atanmış ve Fars dilini İran tarihinin köklerini öğrenmiştir. 1882 yılında kendisini tamamıyla bilim ve edebiyata adayan Ahmet Vefik Paşa 2 Nisan 1891 tarihinde vefat etmiştir.

Ahmet Vefik Paşa Edebi Kişiliği

Ahmet Vefik Paşa çağının en aydın sanatçılarından birisidir. Edebiyat dünyasına ise çeviriler ile girmiştir. Ahmet Vefik Paşa'nın kimi çevirileri ise adaptasyondur. Bu anlamda ilk uyarlama tiyatro ederini Ahmet Vefik Paşa yazmıştır. Özellikle en büyük başarısını Moliere'den uyarladığı komedilerdir.

Ahmet Vefik Paşa Moliere'nin 16 eserini uyarlamış ve Zor Nikah ve Zoraki Tabip eserlerini uyarlayarak sahnelenen ilk eserleri olmuştur. Yaptığı bu uyarlamalar ile de büyük ün kazanan Ahmet Vefik Paşa Victor Hugo ve Voltaire'nin eserlerini tercüme etmiştir.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Çevirileri

Ahmet Vefik Paşa Türk Tiyatro ve sahne hayatının gelişmesinde büyük katkı sağlamıştır. Halka tiyatro zevkini aşılamayı kendine görev bilmiştir. Bu nedenle halka tiyatroya gitmesi yönünde yönlendirmiştir. Ahmet Vefik Paşa'nın tiyatro eserleri ie şunlardır:

- Don Civani

- Dudu Kuşları

- Adamcıl

- Azarya

- Meraki

- Yorgaki Dandini

- Zor Nikah

- Kocalar Mektebi

- Kadınlar Mektebi

- Tartüffe

- Zoraki Tabip

Ahmet Vefik Paşa Eserleri ve Kitapları

Ahmet Vefik Paşa Tanzimat Edebiyatının her iki döneminde de yer almış bir sanatçıdır. Sanat anlayışı bakımından ise genellikle birinci döneme yakın olmuştur. Eserlerinde pek çok çeviriler bulunmaktadır. Türk edebiyatında ilk adapte tiyatro oyununu Ahmet Vefik Paşa yazmıştır. Özellikle çevirilerinde ve adaptelerinde halk diline ve yerel ağza yer vermiştir.

Ahmet Vefik Paşa'nın tiyatro çevirileri dışında pek çok farklı eserleri de bulunmaktadır. Ahmet Vefik Paşa'nın sahip olduğu eserler ise şunlardır:

- Sözlük: Lehçe-i Osmani

- Tarih: Şecere-i Türk, Fezleke-i Tarih-i Osmani, Hikmet-i Tarih

Ahmet Vefik Paşa Eserlerinin Özellikleri

Ahmet Vefik Paşa edebiyat ve kültür çalışmaları ile tanınan ve Tanzimat Döneminin önemli devlet adamlarından birisidir. Tanzimat Döneminde milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin en önde gelen savunucularından olan Ahmet Vefik Paşa dil, tarih ve folklor gibi çalışmalarda da bulunmuştur.

Ahmet Vefik Paşa eserlerinin en önemli özelliği canlı bir halk dilinin kullanmasıdır. Edebiyat alanında klasisizm akımından etkilenmiş, dil ve tarih alanında pek çok çalışmalara katılmıştır. Ayrıca kullandığı dil ve yerel söyleşiler eserlerine daha da canlılık katmıştır.