Ahmet Haşim kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği, şiirleri, eserleri ve özellikleri

Ahmet Haşim, yaşayış tarzı ve ilgi çeken eserleri ile günümüze kadar etkisini sürdürmeyi başarmıştır. Ahmet Haşim'in çok önemli eserleri bulunmaktadır. Ayrıca birçok şair gibi Ahmet Haşim'de başka şairlerden etkilenmiştir.

Ahmet Haşim kimdir? Kısaca Hayatı

Ahmet Haşim, 1884 tarihinde Bağdat'a doğmuştur. Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey'in oğlu olan Ahmet Haşim, çocukluk dönemini Bağdat'a geçirmiştir. Babası oldukça sevilen birisi olan Ahmet Haşim, son derece iyi bir çocukluk geçirmiştir. Ancak 12 yaşına geldiğinde annesini kaybetmiştir. Annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte İstanbul'a gelmek için yola çıkmıştır.

İstanbul'a gelen Ahmet Haşim, Mektebe-i Sultani'de okumuştur. Bu okul bilinen adıyla Galatasaray Lisesi'dir. Ahmet Haşim bu lisede yatılı olarak okumuştur. Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Tevfik Fikret'ten ders alan Ahmet Haşim çok başarılı bir öğrenciyi. 1907 tarihinde ise buradan mezun olmuştur.

Ahmet Haşim Edebi Kişiliği

Ahmet Haşim liseden mezun olduktan sonra Reji İdaresi'nde çalışmaya başlamıştır. Ardından Hukuk Mektebinde görev almıştır. Fransızcası iyi olan Ahmet Haşim, İzmir Sultani'nde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda ise yedek subaylık görevini üstlenmiştir.

Ahmet Haşim, edebiyat hayatına İkdam ve akşam gazetelerinde köşe yazısı yazarak başlamıştır. Daha sonra ise böbrek rahatsızlığından dolayı yurt dışına çıkmıştır. Tedavisi bitmeden geri dönmüştür.

Ahmet Haşim, şiir yazmaya lise hayatında başlamıştı. Zamanının çoğunu şiir yazarak geçirmiştir. Bu nedenle şiire olan ilgisi gün geçtikçe artmıştır. İlk yazdığı şiirlerde hocası olan Tevfik Fikret'in etkileri görülmektedir. Aynı zamanda Cenap Şahabettin ve Abdülhak Hamit gibi isimlerin etkisi Ahmet Haşim'in şiirlerinde görülmeye başlamıştır.

Ahmet Haşim yazdığı eserler ile sembolizmin öncülerinden birisi olmuştur. Ahmet Haşim'in çok güzel şiirlerinin yanında farklı eserleri de bulunmaktadır. Ahmet Haşim, 4 Haziran 1933 yılında vefat etmiştir.

Ahmet Haşim Şiirleri

Ahmet Haşim, ilk şiiri olarak "Hayal-i Aşkım" şiirini yazmıştır. Daha sonra ise birçok şiir yazdığı görülmektedir. Bu şiirler genel olarak farklı dergilerde yayınlamıştır. Bu şiirler Mecmua-i Edebiye, Aşiyan, Musavver Muhit, Servet-i Fünun ve Resimli Kitap gibi dergilerde yayınlanmıştır.

1921 yılında ilk şiir kitabı olan 'Göl Saatleri' basılmıştır. Bu eserin başında küçük manzumeler yer almaktadır. Bu kitap dört bölümden oluşmaktadır ve doğanın özünü sızdırma çabası dikkat çekmektedir.

İkinci ve son şiir kitabı ise 'Piyale' olarak bilinmektedir. Şair bu eserinde duygularını ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Tabi toplum sorunlarından uzak kaldığı için çeşitli eleştirilerde aldığı görülmüştür.

Ahmet Haşim Eserleri

Şiir Türündeki Eserleri:

- Göl Saatleri (1921)

- Piyale (1926)

- Fıkra ve Sohbet Türündeki Eserleri:

- Bize Göre (1926)

- Gurabahane-i Laklakan (1928)

Gezi Türündeki Eserleri:

- Frankfurt Seyahatnamesi (1933)

Ahmet Haşim Eserlerinin Özellikleri

Ahmet Haşim'in eserlerinde dikkat çeken özellikler bulunmaktadır. Eserlerinde bu özeliklere göre hareket etmiştir.

- Şiirlerinde musikiyi sıklıkla kullanmıştır,

- Sembolizm etkisi ile şiir yazmıştır,

- Ahenke çok önem vermiştir,

- Şiirlerinde duygusallığa çok önem verir,

- Şiirlerinde toplumsal olaylardan uzaktır. Bunun yerine aşk, duygusallık yalnızlık ve ölüm gibi kavramları kullanmıştır,

- Nesirlerinde açık, sade ve anlaşılır bir üslup kullanmıştır. Ayrıca nesirlerinde sosyal konulara daha çok ağırlık vermiştir.