Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir? Kısaca hayatı, edebi kişiliği, şiirleri, romanları, eserleri ve özellikleri

Ahmet Hamdi Tanpınar hayatı ve eserleri edebi kişiliğiyle beraber bireylere Türk Dili Ve Edebiyatı alanında öğretilmiştir. Günümüzde de Ahmet Hamdi Tanpınar eserleri hala okunmakta ve popülerliğini korumaktadır.



Ahmet Hamdi Tanpınar Kimdir? Kısaca Hayatı



Cumhuriyet neslinin ilk öğretmeni olan Ahmet Hamdi Tanpınar Türk şair, deneme yazarı, siyasetçi, akademisyen ve edebiyat tarihçisi aynı zamanda romancıdır.



Bu şair geniş okuyucu kitlesine Bursa'da Zaman şiiri ile ulaşmayı başarmıştır. Bu şiir şairin hayatında dönüm noktası olmuş ve tanınmasını sağlamıştır.



Şairin doğum tarihi 23 Haziran 1901 olarak bilinmektedir. 24 Ocak 1962 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.



Tanpınar ailesinin üç çocuğundan en küçüğü olarak yaşamıştır. Lise eğitimini Antalya ilinde tamamlamıştır. Daha sonra eğitimi için İstanbul'a gitmiştir. Babası kadı olarak görev yapmıştır. Bu yüzden Sinop, Siirt, Kerkük beldelerinde de yaşamıştır.



Ahmet Hamdi Tanpınar Edebi Kişiliği



Ahmet Hamdi edebi kişiliğinde edebiyat profesörlüğüne kadar yükselmiştir. Sanatçının roman, öykü, dememe, şiir, inceleme alanlarında birçok eseri bulunmaktadır.



Özellikle şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır. Yaşadığı dönem serbest şiirin moda olduğu bir dönemdir. Hece ölçüsü kullanarak yeni bir akım getirmiştir.



Daha sonra ise kendisi serbest ölçüde de eserler vermiştir. Aynı zamanda siyasetçi de olan sanatçı makale ve edebiyat tarihi gibi çok yönlü çalışmalara imza atmıştır. Kısacası edebi kişiliğini Türk edebiyatının her türünden örnekler vererek karma hale getirmiştir.



Ahmet Hamdi Tanpınar Şiirleri



Ahmet Hamdi Tanpınar'ın unutulmaz şiirleri edebiyatımızda yer almıştır. Çok sayıda şiir eserlerini bizlere bırakmıştır.



Bursa'da Zaman, Annem İçin, Başımızın Üstünde Bir Bulut, Bütün Yaz, Hatırlama, Mavi Maviydi Gökyüzü, Sabah, Yağmur, Selam Olsun, Ne İçindeyim Zamanın, Günlerimiz başlıca en bilindik şiir eserlerini oluşturmaktadır.



Ahmet Hamdi Tanpınar Eserleri ve Kitapları



Ahmet Hamdi Tanpınar'ın roman eserleri şöyle sıralanmaktadır:

Huzur

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Mahur Beste

Sahnenin Dışındakiler

Suat'ın Mektubu

Aydaki Kadın

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deneme alanındaki eserleri şöyle sıralanmaktadır:

Beş Şehir

Edebiyat Üzerine Makaleler

Yahya Kemal

Yaşadığım Gibi

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın inceleme alanındaki eserleri şöyle sıralanmaktadır:

Tevfik Fikret

19. Asır Türk Edebiyat Tarihi

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikaye alanındaki eserleri şöyle sıralanmaktadır:

Abdullah Efendinin Rüyaları

Hikayeler

Yaz Yağmuru

Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarında derin konuları işlemiştir. Bu konular arasında çağdaşlaşma süreci, bu süreçte kişinin geleneksel kültürle modern kültür arasındaki sıkışması, yaşanılan çatışmalar, bu durumların toplum hayatına yansıması aynı zamanda kişinin iç dünyasında yer alan yansımalar da eserlerinde işlenmiştir.



Ahmet Hamdi Tanpınar Eserlerinin Özellikleri



Ahmet Hamdi Tanpınar çok yönlü edebi kişiliği ve sanatçı yönüyle dikkat çekmektedir. Sanatçının asıl önemli ve bilindik yani şair oluşudur. Fakat bunun yanında hikaye, roman, deneme gibi türlerde de eserler vermiştir.



Özellikle şiirlerinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den etkiler görülmektedir. Genellikle şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Fakat serbest nazım ile yazdığı birkaç adet şiiri de mevcuttur.



Sanatçı Fransız şairlerini yakından takip etmiştir. Ayrıca sembolistlerden de etkilenmiştir. Romanlarında ise Marcel Proust’un zaman anlayışından etkilenmiştir.



Şiirlerindeki konuları rüya, yalnızlık, aşk, zaman, sonsuzluk, hayal, güzellik ve musiki oluşturmaktadır.



Eserlerinde kullandığı estetik olgusunu rüya ve masal özellikleri sayesinde işlemiştir. Sanatçı eserlerinde tarih konularından uzak durmaya çalışmıştır. İşlediği en önemli kavram ise zaman kavramıdır.



Şiirleri de genel olarak üçe ayrılmaktadır. Dış alemi tasvir eden şiirler, ruh hallerini imajlar ve sembollerle anlatan şiirler, serbest imajlara dayanan şiirler bu üç kategoriyi oluşturmaktadır.

