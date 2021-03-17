Ahmak Islatan ne demek? Ahmak Islatan deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ahmak Kökeni Arapça olup dilimize yerleşen kelimelerden biridir. Deyimde kullanılan ahmak kelimesi aklını ve becerilerini yeterli düzeyde kullanamayan kişi anlamını taşmaktadır.

Ahmak Islatan Ne Demek?

Ahmak ıslatan günümüzde sık kullanılan deyimlerdendir. Bu deyim ince ince yağan yağmurlar için kullanılmaktadır. Çok ince ama sık bir şekilde yağan yağmura ahmak ıslatan denir.

Ahmak Islatan Deyiminin Anlamı Nedir?

Havanın verdiği belirtilerle yağmur yağacağı bellidir. Fakat belli olduğu halde tedbir almadan çıkan kişiler bu ince ve sık yağan yağmurda ıslanacaktır. Yine yağmurun yağdığını gördüğü halde ince yağmasına aldanıp tedbirsiz halde yağmura çıkabilirler. Bu deyimde tedbirsiz davranış ahmaklık olarak bahsedilmektedir. Bu şekilde yağan ince yağmura ahmak ıslatan deyimi kullanılır.

Ahmak Islatan Deyiminin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Deyimin anlamını tam olarak öğrenebilmek için TDK tarafından verilen örnek cümle kullanımlarına bakılmalıdır. Sizlere deyimin cümle içinde kullanımı ile ilgili örnekleri derledik.