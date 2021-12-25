Ahlatşahlar Beyliği hangi dönemde, nerelerde hüküm sürdü?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Minik Asiyeden ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladıMinik Asiye'den ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladı#Gaziantep
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savunduDEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu!#ADANA
Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Avrupa pes etti Koronavirüs için eski plan devreye girecekAvrupa pes etti! Koronavirüs için eski plan devreye girecek#Koronavirüs
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yargıtaydan emsal kamera kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kamera kararı#Kamera
Galatasarayın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdiGalatasaray'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdi!#Yusuf Yazıcı
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdıBülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!#Bülent Ersoy
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yeniden doğmaya hazır mısınız İşte 2022de burçları bekleyenlerYeniden doğmaya hazır mısınız? İşte 2022'de burçları bekleyenler #YOUTUBE
HABERLEREğitim Haberleri

Ahlatşahlar Beyliği hangi dönemde, nerelerde hüküm sürdü?

#Ahlatşahlar Beyliği#Ahlatşahlar Beyliği Nerelerde Hüküm Sürdü#Ahlatşahlar Beyliği Hangi Dönemde
Ahlatşahlar Beyliği hangi dönemde, nerelerde hüküm sürdü

Sökmenliler, Ermenşahlar Beyliği olarak da bilinen Ahlatşahlar Beyliği hakkında bilgiler araştırmalar arasında yer alıyor. Sökmen el-Kutbi tarafından kurulan Ahlatşahlar Beyliği Van gölü çevresinde hüküm sürmüş bir Türk hanedanı olarak bilinir. Peki, Ahlatşahlar Beyliği hangi dönemde, nerelerde hüküm sürdü? İşte Ahlatşahlar Beyliği hakkında bilgiler...

Haberin Devamı

Sökmen el-Kutbî tarafından kurulan Ahlatşahlar Beyliği, tarihte önemli bir yere sahiptir. Merak edilen bilgilerden Ahlatşahlar Beyliği hangi dönemde, nerelerde hüküm sürdü sorularının yanıtları haberimizde...

Ahlatşahlar Beyliği hangi dönemde hüküm sürdü?

Ahlatşahlar Beyliği, Van gölü çevresinde 1100-1208 yılları arasında hüküm süren bir Türk hânedanıdır.

Hânedanın kurucusu Sökmen el-Kutbî’dir. Sökmen, Selçuklu hânedanından Azerbaycan Meliki Kutbüddin İsmâil İlarslan’ın Türk asıllı memlük emîrlerinden biri olduğu için el-Kutbî lakabıyla anılır. Selçuklu şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelelerine karışan Kutbüddin İsmâil’in 488’de (1095) ölümü üzerine Sökmen, onun oğlu Mevdûd’un hizmetine girdi. Fakat Mevdûd’un da 1102 yılında beklenmedik bir zamanda ölümü ile Azerbaycan meliklerinin soyu kesildi. Bunun üzerine Sökmen el-Kutbî, diğer bazı emîrleriyle birlikte Muhammed Tapar’ın hizmetine girdi. Bu sırada Tapar ile Berkyaruk arasındaki saltanat mücadeleleri bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ancak 1104’te barış yapıldı; on iki yıl süren ve imparatorluğu zayıf düşüren uzun mücadele böylece sona ermiş oldu. Aynı yıl Tapar, Musul emîri âsi Çökürmüş’ü cezalandırmak için şehri kuşattığında yanındaki emîrler arasında Sökmen el-Kutbî de bulunuyordu. Onun 501’de (1107-1108) Hille Arap Emîri Sadaka b. Mezyed’in tenkil edilmesine katılmış olması da muhtemeldir. Ertesi yıl Musul’un diğer âsi bir emîr olan Çavlı’nın elinden alınmasına Sökmen’in de iştirak ettiği görülmektedir.

Ahlatşahlar Beyliği nerelerde hüküm sürdü?

Haberin Devamı

Ahlatşahlar Beyliği, Şah-i Ermen veya Sökmenliler Beyliği, 1100 ve 1207 yılları arasında Ahlat merkez olmak üzere Van, Erciş, Bargiri, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında hüküm sürmüş birinci dönem Türk Anadolu beyliğidir.

Ahlatşahlar Beyleri isimleri

Sökmen El-Kutbî (1100 - 1111)

Zahireddin İbrahim (1111 - 1127)

Ahmed (1127 - 1128)

Nasireddin Muhammed Sökmen (1128 - 1185)

Seyfettin Baytimur (1185 - 1193)

Bedreddin Aksungur (1193 - 1197)

Malik el Mansur Muhammed (1197 - 1206)

İzzettin Balaban (1206 - 1207)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahlatşahlar Beyliği#Ahlatşahlar Beyliği Nerelerde Hüküm Sürdü#Ahlatşahlar Beyliği Hangi Dönemde

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi