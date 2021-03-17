Ahkam Kesmek ne demek? Ahkam Kesmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler külliyatında Ahkam Kesmek ile aynı anlama gelen pek çok deyim bulunuyor. Bu deyimlerden en sık kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: ''Atıp Tutmak'' ''Bilgiçlik Taslamak'' ve ''Çok Bilmişlik Yapmak''

Ahkam Kesmek Ne Demek?

Ahkam kesmek deyimi, yeteri kadar bilgi sahibi olunmayan hususlarda dahi bilgiliymiş gibi davranmak demektir. Ahkam kesen kişiler kulaktan dolma bilgilerle konuşur ve her konu hakkında bilgi sahibi olduklarını iddia ederler.

Ahkam Kesmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bilgisi olunmayan konular hakkında fikir beyan etmek. Anlamı: Kişilerin yetkisi olmadığı halde belli başlı konular kapsamında kesin yargılara varması.

Ahkam Kesmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben onu bilgili biri zannediyordum ama sadece ahkam kesiyormuş.

2- Cahil insanların konu ne olursa olsun ahkam kesmelerine artık tahammül edemiyorum.

3- Ahkam kesen kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmalıyız.