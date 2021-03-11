Ahıra Çevirmek ne demek? Ahıra Çevirmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ahıra çevirmek deyimi bir mekanın çok fazla kirletilmesi ve dağıtılması durumunda kullanılan bir deyimdir. Ahırlar kirli ve pis kokulu yerler olduğu için bir mekanın kirletilmesi sebebi ile ahıra benzetilir.

Günlük hayatımızda ahıra çevirmek deyimini sıklıkla duyarız.

Ahıra Çevirmek Ne Demek?

Bir yere pis bakılması, kırılıp dökülmesi, kirlenmesi durumunda ahıra çevirmek deyimi kullanılmaktadır. Özellikle temiz bir oda ya da ortam kirletildiği zaman nu deyim sıklıkla kullanılmaktadır.

Ahıra Çevirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Ahır hayvanların yaşadığı yerdir. Bu sebeple pis kokulu ve kirli bir mekandır. Yaşam alanlarımızın kirletilmesi, bakımsız olması ve dağıtılması durumunda ahıra çevirmek deyimi kullanılmaktadır.

Ahıra Çevirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Sınıfı iki dakika da ahıra çevirmişler.

Bu cümlede sınıftaki öğrencilerin kısa sürede sınıfı kirlettiği ve dağıttığı anlatılmaktadır.