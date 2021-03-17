Ahını Almak ne demek? Ahını Almak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Eskiden beri kullanılan ahını almak deyimindeki ah almanın açılımı çekilen bir acıdan sonra içten çekilen bir ah sözcüğü olarak belirtilmektedir. Zor zamanlardan geçen kişilerin acılarının dışa vuruş şekli olarak ah çektikleri bilinmektedir.

Ahını Almak Ne Demektir?

Ah Almak deyimi insanlara eziyet ve işkence ederek maddi manevi zarara uğratan kişilere karşı kullanılmaktadır. Acı çeken kişinin ah etmesi durumuna ah almak denilmektedir.

Ahını Almak Deyiminin Anlamı

Ahını almak deyiminin anlamı insanlara zarar vermek suretiyle ya da huzursuz etmek sonucunda kişilerin hakkına girerek beddua etmelerine ahını almak denmektedir.

Ahını Almak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Ahını almak deyiminin cümle içinde kullanımları;

İşçilerin hakkını vermek lazım ahını almayalım.

İşleri yolunda gitmiyor çünkü babasının ahını almış.

Yerlere inadına çöp atarsanız çöpçülerin ahını alırsınız.

Nöbet çizelgelerinde hakkaniyeti esas alın çalışanların ahını almamak için.

​​​​​​