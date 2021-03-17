Ahım Şahım ne demek? Ahım Şahım deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Deyimler de atasözleri kadar bu kültürün önemli parçalarındandır. Çünkü deyimler aracılığıyla az sözle çok şey söyleyebiliriz. Bu yüzden de günlük hayatımız içerisinde çok sık kullanırız. Hayatın her alanındaki karşılıklı diyaloglar içerisine mutlaka araya deyimler sıkıştırılır. Bu deyimlerden biri de ahım şahım deyimidir. Peki, ahım şahım deyimi ne demektir? Bu deyimi cümle içinde nasıl kullanabiliriz? İşte bu deyimle ilgili tüm bilmeniz gerekenler.
Ahım şahım deyimi, göze hoş gelen ya da insanın gönlünü okşayacak kadar güzel şeyler için kullanılan bir deyimdir.
Ahım Şahım Ne Demek?
Ahım şahım, beğenilen ve değer verilen, kaliteli şeyler için söylenen bir deyimdir.
Ahım Şahım Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer bir şey değer verilecek nitelikte ve göze hoş gelecek denli güzelse, bu tarz şeyler için ahım şahım deyimi kullanılır. Bu deyim hem insanlar, hem de nesneler için kullanılabilir. Yani bir insana ahım şahım denebileceği gibi, bir arabaya da denebilir.
Ahım Şahım Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Bence çok abartılıyor, ahım şahım bir tarafı yok.