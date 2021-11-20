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Ahilik nedir ve kurucusu kimdir? Ahilik teşkilatı ne zaman ve nerede kuruldu? Ahilik özellikleri ve görevleri

Ahilik nedir ve kurucusu kimdir Ahilik teşkilatı ne zaman ve nerede kuruldu Ahilik özellikleri ve görevleri

Günümüzde kullanılmakta olan pek çok sistemin temelleri eski zamanlarda atılmıştır. geçmişten günümüze kadar gelen bu sistemlerden bir tanesi de Ahilik teşkilatıdır. Bu teşkilat kültürümüz bakımından son derece önemlidir. Türk kültürünün pek çok özelliğini Ahilik teşkilatı içerisinde barındırmaktadır. Peki, Ahilik nedir ve kurucusu kimdir? Ahilik teşkilatı ne zaman ve nerede kuruldu? Ahilik özellikleri ve görevleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 Ahilik teşkilatı, kurulduğu günden beri başarısını devam ettirmiş olan bir sistemdir. Ahilik teşkilatı sayesinde çoğu alanda pek çok kolaylıklar sağlanmıştır. Ahilik teşkilatının en önemli etkeni ise kardeşlik ve dayanışmadır. Bu teşkilatın içerisinde bulunan örgütler ahlaki ve dini kuralları kendilerine amaç edinerek doğru yoldan sapmayarak doğru ticaret yapmayı hedeflemişlerdir. 

 Ahilik Nedir ve Kurucusu Kimdir? 

 Ahilik teşkilatı, 8 yüzyıl önce yanı 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Moğol istilasından kaçan Türkler, Anadolu'da Ahilik teşkilatını kurmuşlardır. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran'dır. Ahilik teşkilatı bir esnaflık örgütüdür. Türk zanaatkarlarının ayakta tutulması sağlanmıştır. 

 Ahilik Teşkilatı Ne Zaman ve Nerede Kurulmuştur? 

 Ahilik teşkilatı 13. yüzyılda, Anadolu'da kurulmuş bir teşkilattır. Kurucusu Ahi Evran'dır. 

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 Ahilik Özellikleri ve Görevleri 

Ahilik teşkilatına dahil olabilmek için Ahi olmak zorunludur. 

Ahilik teşkilatına üye olan esnaf ve zanaatkarlar belirlenen ahlaki kurallara uyum sağlamak zorundadır. 

Ahi olan her zanaatkar 124 adet olan gerekli her prensibi bilmek zorundadır. 

Ahilik teşkilatı toplamda 32 adet ana sanat dalına bölünmüştür. 

Ahilik teşkilatının belirlemiş olduğu sistemde her zanaatkar kendi çırağını ve kalfasını yetiştirmektedir. 

Sistemin kendi içerisinde özel bir eğitim yöntemi bulunmaktadır. 

Ahilik sisteminde kişiler ahlaki ve dini kurallara uymak zorundadır. 

Bu sistem içerisinde bulunan kişilerin zina yapması, alkol tüketmesi, kötü işler içerisinde bulunması katiyen yasaktır. 

Ahilik Teşkilatı Yönetimi 

 Ahilik Sisteminde, 32 adet ana sanat dalı bulunmaktadır. Bu sanatların üyeleri kendi içerisinde meslek kolu oluşturur, örgütlenir ve sonunda teşkilatın üst yönetimine bağlanırdı. Ahilik teşkilatının 2 yönetim organı bulunmaktadır. Bu organlardan bir tanesi 5 kişiden olur ve buna Yönetim Kurulu adı verilir. Diğer kolu ise üst düzey yönetim organı olan Büyük Meclis'tir. Hangi yerleşim yeri olursa olsun hepsi Kırşehir Ahilik Teşkilatı'na bağlanmaktadır. Bunun sebebi ise, teşkilatın kurucusu olan Ahi Evran'ın Kırşehirli olmasıdır. 

 Yönetim Kurulu: Kurul en az 5 kişiden meydana gelmektedir. Yönetim kurulu üyeleri her meslek kolunun azaları arasından seçilmektedir. Yönetim kuruluna üye olacak kişilerin; en az 5 sene ustalık yapmış olması, Müslüman olması, en az 3 tane usta yetiştirmiş olması, tutukluluk hali olmaması ve güzel ahlak sahibi alması gibi bazı şartlar aranmaktadır. 

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 Esnaf Şeyhi: Yönetim kurulunun birinci üyesi, aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır. Bu kişi yani Esnaf Şeyhi bulunmadan yönetim kurulu asla toplanamaz. Esnaf Şeyhinin görevi, esnaf koluna verilecek genel eğitimlerle ilgilenmektir. 

 Yiğit Başı: Yönetim kurulunun ikinci üyesine Yiğit Başı adı verilir. Yiğit başı, ham madde dağıtımının sağlanması, Ahilerin yetiştirilmesi, esnafa uygulanan disiplin cezalarını uygulamak, ustalık törenlerinin gerçekleştirilmesi ve orta sandığının yönetilmesi gibi vazifelerde Ahi Şeyhine yardımcı olmak Yiğit Başının ana görevleri içerisindedir. 

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 İşçi Başı: Yönetim kurulunun üçüncü kişisine İşçi Başı adı verilmektedir. Üretilen ve üretilmiş olan malların kalite bakımından denetimlerinin yapılması, defolu ya da hatalı olan malların imha edilmesi, zarar görmüş olan tüketicilerin mevcut zararlarının giderilmesi ve standartların korunması gibi pek çok önemli konuda İşçi Başı görevlidir. 

 Hakem Heyeti: Yönetim kurulunun kalan 2 üyesine denir. Esnaflar arasında bulunan anlaşmazlıklar ile ilgilenmektedir.

 

 

 

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