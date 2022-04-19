Ahfad Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Ahfad Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Eski Türkçe kökenli bir kelime olarak öne çıkan ahfad kelimesi, aynı zamanda bir sözcüğünün çoğulu olarak ifade edilir. Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan önemli sözcükler içerisinde bulunduğunu da anlatmak mümkün.

Ahfad Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelime yapısı üzerinden ele alındığı vakit birden fazla sözcük üzerinden ahfad kelimesi ifade edilir.

- Torunlar

- Soy

- Kütük

Bu şekilde Osmanlı döneminden günümüze ulaşmış kelimeler içerisinde ahfad kelimesi yer almaktadır. Taşımış olduğu anlam ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilir. Aynı zamanda özellikle farklı edebi eserlerde ve kaynaklarda karşılaşıldığı vakit, bu yapı üzerinden anlamı idrak edebilir.

Ahfad Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman ahfad kelimesi, ‘torunlar’ anlamı ile değerlendirilir. Bu anlam aynı zamanda farklı bir kelimenin çoğulu olarak öne çıkar. Yani (hafid) torun anlamı üzerinden çoğaltılmış bir kelime olduğunu ifade etmek mümkün. Bununla birlikte soy veya kütük şeklinde de öne çıkan anlamları eşliğinde değerlendirilir. Günümüzde kullanılan bir kelime olmamakla beraber Osmanlı döneminde daha fazla öne çıkmış bir sözcüktür. Böylece eski Türkçe üzerinden gelmiş olan bu sözcük, farklı yerlerde amaca uygun değerlendirilebilir.