Ahenk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ahengin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Ahenk kelimesi günümüzde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Ahenk kelimesinin yerine aynı zamanda ahenk kelimesinin eş anlamlarının da kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Eş anlamlı kelimelerin sahip oldukları kelimeler aynı olsa bile kelimelerin yazılışlarında farklılık olduğu bilinmektedir.

Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Ahenk kelimesinin yerine kullanılabilmekte olan eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Ahenk kelimesinin eş anlamlısı uyum olarak bilinmektedir. Ahenk kelimesi ve uyum kelimesi yazılışları bakımından farklı olan iki kelime olsa bile sahip oldukları manalar aynıdır.

Ahenk kelimesinin eş anlamlısı uyum olarak ifade edilebilir. İki kelime de cümlede aynı anlama gelecek şekilde kullanılabilmektedir. Birbirlerinin yerine kullanıldıklarında ise anlamda bir farklılık oluşması söz konusu değildir.

Ahengin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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Doğada bulunan her şeyin bir uyum içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.

Seninle mükemmel bir uyumumuz var.

Kıyafetlerini birbirine uydurmak için saatlerdir uğraşıyor.

Müzik notalarının her birini ahenkle söylüyor.

Senin sesinle şarkı arasında inanılmaz güzel bir ahenk var.

Güzel bir uyum yakalamışsınız

Seçtiğin kıyafetler ile gözlerinin arasında güzel bir uyum yakalamışsın.