Ahenk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ahengin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimerda umutMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimer'da umut #Alzheimer
Deprem konutları teslim töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruzDeprem konutları teslim töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
İşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladıİşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladı#Apple
Palm yağı hakkında korkutan detayPalm yağı hakkında korkutan detay!#Palm Yağı
Süper varyant alarmı... Ve DSÖden açıklama geldiSüper varyant alarmı... Ve DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
Bakan Yardımcısı Nebati açıkladı İşte ekonomide yol haritası Bakan Yardımcısı Nebati açıkladı! İşte ekonomide yol haritası#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
G.Sarayın zaferi Fransa basınında Marsilyayı yerden yere vurdular: Cehennemde...G.Saray'ın zaferi Fransa basınında! Marsilya'yı yerden yere vurdular: Cehennemde...#Galatasaray
Görüntüler infial yaratmıştı Sözde delikanlı Fırat K. hakkında yeni gelişmeGörüntüler infial yaratmıştı! Sözde 'delikanlı' Fırat K. hakkında yeni gelişme#Aydın
Tehlike yüzünü gösterdi 50 bin kayıp vaka...Tehlike yüzünü gösterdi! 50 bin kayıp vaka...#Pandemi
Küçücük çocuklarını bile gözü görmüyor: Prensesin gizemli hastalığı neKüçücük çocuklarını bile gözü görmüyor: Prenses'in gizemli hastalığı ne?#Prenses Charlene
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Ahenk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ahengin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Ahenk#Eş Anlamlısı
Ahenk kelimesinin eş anlamlısı nedir Ahengin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Ahenk kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Ahenk kelimesi ile birlikte aynı anlama gelmekte olan farklı kelimelerin de kullanılması mümkündür. Ahenk kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ahengin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nelerdir? Ahenk kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Ahenk kelimesi günümüzde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Ahenk kelimesinin yerine aynı zamanda ahenk kelimesinin eş anlamlarının da kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Eş anlamlı kelimelerin sahip oldukları kelimeler aynı olsa bile kelimelerin yazılışlarında farklılık olduğu bilinmektedir.

 Ahenk Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Ahenk kelimesinin yerine kullanılabilmekte olan eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Ahenk kelimesinin eş anlamlısı uyum olarak bilinmektedir. Ahenk kelimesi ve uyum kelimesi yazılışları bakımından farklı olan iki kelime olsa bile sahip oldukları manalar aynıdır.

 Ahenk kelimesinin eş anlamlısı uyum olarak ifade edilebilir. İki kelime de cümlede aynı anlama gelecek şekilde kullanılabilmektedir. Birbirlerinin yerine kullanıldıklarında ise anlamda bir farklılık oluşması söz konusu değildir.

 Ahengin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Doğada bulunan her şeyin bir uyum içerisinde olduğunu söylemek mümkündür.

Seninle mükemmel bir uyumumuz var.

Kıyafetlerini birbirine uydurmak için saatlerdir uğraşıyor.

Müzik notalarının her birini ahenkle söylüyor.

Senin sesinle şarkı arasında inanılmaz güzel bir ahenk var.

Güzel bir uyum yakalamışsınız

Seçtiğin kıyafetler ile gözlerinin arasında güzel bir uyum yakalamışsın.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Ahenk#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk