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Ahdim ne demek, ne anlama gelir? Ahdim kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Ahdim#Nedir
Ahdim ne demek, ne anlama gelir Ahdim kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize bazı ülkelerden pek çok kelime geçmiştir. Bu kelimelerden bazılarını insanlar ilk defa duyunca anlamını merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Günlük hayatta duyduğumuz ama çok aşina olmadığımız kelimler TDK sözlüğünde sıkça aranıyor. Ahdim ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Ahdim kelimesi, dilimizde çok sık kullanılmadığı için duyan kişilerin dikkatini çekiyor ve anlamını merak ediyor.

 Ahdim Ne Demek?

 Dilimizde bazı kelimeler çok sık kullanılmadığı için bazı kullanıldığı için insanlar tarafından ilk kez duyulduğu zaman merakla karşılanıyor. Ahdim kelimesi de günlük hayatta çok sık duymaya alışık olmadığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, sözü yerine getirmek, ifa etmek, tamam olmak anlamlarını taşıyor.

 Ahdim Ne Anlama Gelir?

 Ahdim kelimesi, dilimizde zaman zaman duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin anlamı ise, verilen bir sözün yerine getirilmesi, uzun olmak, ödemek, sözünde durmak, eda etmek, ahdi muhafaza etmek, vefa göstermek anlamlarına gelir.

 Ahdim Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Ahdim kelimesi, dilimizde son zamanlarda gerek siyasilerin açıklamalarında gerekse haber programlarında sıkça duymaya başladığımız kelimeler arasında yer alıyor. Ahdim kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, ant, kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma anlamına gelir. Bu kelime, dilimizde pek çok alanda sıkça kullanılıyor. Aynı zamanda önemli kişiler de bu kelimeyi sıkça tercih ediyor. Ahdim kelimesi, genellikle söz vermek ve sözünü yerine getirmek anlamlarında kullanılıyor.

 

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#TDK#Ahdim#Nedir

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