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Ahdi Atik nedir, kime aittir? Ahd-i Atik hangi kitaba denir?

Ahdi Atik nedir, kime aittir Ahd-i Atik hangi kitaba denir

Atik ve cedid kelimeleri dilimize Arapçadan geçmiştir. Atik, eski, arkaik ve kadim anlamına gelirken, cedid, sonradan ortaya çıkan ve yeni demektir. İçinde Hz. Davud'a indirilen Zebur'un da yer aldığı Tevrat'a Ahdi Atik denir. Ahdi Cedid terimi ise sadece dört İncil için kullanılır. Museviler ise bu kitabı ''Tanah'' olarak adlandırmıştır. Ahdi Atik nedir, kime aittir? Ahd-i atik hangi kitapa denir tüm detayları ile derledik.

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Müslümanlara göre hem Ahd-i Atik hem de Ahd-i Cedid, birçok kez tahrif edilmiş ve yeniden yazılmıştır. Birçok Müslüman Alim, İncil'i ve Tevrat'ı okumuş ve her iki kitabın da tahrif edildiğini kanıtlamıştır. Bunun dışında Kuran'ı Kerimdeki birçok ayette de İncil ve Tevrat'ın dönemin din adamları tarafından değiştirildiği bildirilir.

 Ahdi Atik Nedir, Kime Aittir?

 Ahd-i Atik kelimesinin sözlük anlamı eski antlaşmadır. Tevrat, İncil ve Kuran'ı Kerim'den daha önce indirildiği için, kitaba bu isim verilmiştir. Hristiyanlara göre Yahudiler, Allah'a isyan ederek anlaşmayı bozdukları için, Allah peygamber olarak Hz. İsa'yı göndermiştir. Bu nedenle Hz. İsa'ya indirilen İncil, Ahd-i Cedid, yani yeni antlaşma olarak nitelendirilir.

 Müslümanlara göre Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid, birçok kişi tarafından yeniden yazıldığı için hükmünü yitirmiştir.

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 Ahd-i Atik Hangi Kitaba Denir?

 Ahd-i Atik, Tevrat'ın diğer adıdır. Tevrat'ın ilk bölümünün adı Tekvin'dir. Tekvin bölümünde Tanrı'nın dünyayı altı günde yarattığı ve Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeler anlatılır. Ahd-i Atik'in ikinci bölümü olan Çıkış'ta sırasıyla şu kıssalar anlatılır: 1- Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun'un Firavun ile aralarında geçen konuşma. 2- Firavun'un kendisini Tanrı ilan ettiği için lanetlenmesi 3- Hz. Musa'nın kendisine iman eden kavmiyle birlikte Mısır'dan çıkışı

 Ahd-i Atik'in üçüncü bölümü Levliler, dördüncü bölüm ise Sayılar'dır. Bu bölümde Musevilere birçok öğüt verilir. Örneğin : ''Sağıra lanet etme ve Körlerin önüne tökez koyma. Komşuna ve eli darda olana her zaman yardım et.''

 Ahd-i Atik'te yer alan diğer bölümlerin isimleri şunlardır:

 1- Hakimler 2- Yeremya'nın Mersiyeleri 3- Nehemya 4- Ester 5- Nahum 6- Yoel 7- Amos 8- Habakkuk

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