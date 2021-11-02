Ahbar ne demek, ne anlama gelir? Ahbar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Ahbar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Havadisler

2- Haberler

3- Duyumlar

4- Jurnaller

5- Muştular

6- Bilgiler

7- Enformasyonlar

8- Müjdeler

Ahbar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayattan çok edebi eserlerde ve gazetelerde kullanılan ahbar kelimesi, haberler ve duyumlar anlamına gelir. Haberler konu başlıklarına göre birçok türe ayrılır. Örnekler: 1- Sanat Haberleri 2- Güncel Haberler 3- Ekonomi Haberler.

Ahbar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Ahbar kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Alınan haberler, duyumlar

İkinci Anlamı: Öğrenilen yeni bilgiler, bildiriler

Ahbar kelimesinin içinde yer aldığı diğer kalıp ifadeler:

1- Ahbar-ı Yevm: Günün Haberleri, Güncel Haberler

2- Ahbar-ı Hakiki: Gerçek Haberler

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Not: Ahbar kelimesi çoğul olduğu için kelimenin ''ahbarlar'' şeklinde yazılması yanlıştır.