Ahbar ne demek, ne anlama gelir? Ahbar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Ahbar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Havadisler
2- Haberler
3- Duyumlar
4- Jurnaller
5- Muştular
6- Bilgiler
7- Enformasyonlar
8- Müjdeler
Ahbar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Günlük hayattan çok edebi eserlerde ve gazetelerde kullanılan ahbar kelimesi, haberler ve duyumlar anlamına gelir. Haberler konu başlıklarına göre birçok türe ayrılır. Örnekler: 1- Sanat Haberleri 2- Güncel Haberler 3- Ekonomi Haberler.
Ahbar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Ahbar kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Alınan haberler, duyumlar
İkinci Anlamı: Öğrenilen yeni bilgiler, bildiriler
Ahbar kelimesinin içinde yer aldığı diğer kalıp ifadeler:
1- Ahbar-ı Yevm: Günün Haberleri, Güncel Haberler
2- Ahbar-ı Hakiki: Gerçek Haberler
Not: Ahbar kelimesi çoğul olduğu için kelimenin ''ahbarlar'' şeklinde yazılması yanlıştır.