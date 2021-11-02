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Ahbar ne demek, ne anlama gelir? Ahbar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Ahbar#Nedir
Ahbar ne demek, ne anlama gelir Ahbar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ahbar kelimesi, haber sözcüğünün çoğuludur. Gerçekleşen bir olaya dair alınan duyumlara ve bilgilere haber denir. Arapçada, çoğul eki olarak -ler -lar kullanılmadığı için, haber kelimesinin çoğulu ahbar şeklinde yazılır. Bu kelime edebi eserlerde ve düşünce yazılarında farklı sözcüklerle bir araya getirilerek tamlama olarak kullanılır. Örnekler: 1- Ahbar-ı Şer: Kötü Haberler 2- Ahbar-ı Garibe: Hayret uyandıran, garip, ilgi çekici haberler. Ahbar ne demek, ne anlama gelir örnek kelimeler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Ahbar kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Havadisler

2- Haberler

3- Duyumlar

4- Jurnaller

5- Muştular

6- Bilgiler

 7- Enformasyonlar

8- Müjdeler

 Ahbar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günlük hayattan çok edebi eserlerde ve gazetelerde kullanılan ahbar kelimesi, haberler ve duyumlar anlamına gelir. Haberler konu başlıklarına göre birçok türe ayrılır. Örnekler: 1- Sanat Haberleri 2- Güncel Haberler 3- Ekonomi Haberler.

 Ahbar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre Ahbar kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Alınan haberler, duyumlar

 İkinci Anlamı: Öğrenilen yeni bilgiler, bildiriler

 Ahbar kelimesinin içinde yer aldığı diğer kalıp ifadeler:

 1- Ahbar-ı Yevm: Günün Haberleri, Güncel Haberler

 2- Ahbar-ı Hakiki: Gerçek Haberler

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 Not: Ahbar kelimesi çoğul olduğu için kelimenin ''ahbarlar'' şeklinde yazılması yanlıştır.

 

 

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#TDK#Ahbar#Nedir

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