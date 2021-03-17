Ahbap Çavuşlar ne demek? Ahbap Çavuşlar deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ahbap çavuşlar deyimi, birlikte gezen, birlikte dolaşan ve birbirine çok yakın kimseler için kullanılan bir deyimdir.

Ahbap Çavuşlar Ne Demek?

Ahbap çavuşlar, çok yakın arkadaş olan ve yediği içtiği ayrı gitmeyen kimseler anlamında kullanılmaktadır.

Ahbap Çavuşlar Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer iki insan birbirine çok sıkı bir şekilde bağlıysa ve yedikleri içtikleri ayrı gitmiyorsa, o kişilere ahbap çavuşlar denmektedir. Örneğin doğa içerisinde iki aslanın birbirinden hiç ayrılmadığı gözlemlenirse, bu durumda da aslanlar için ahbap çavuşlar denebilir. Sadece insanlar için kullanılmaz.

Ahbap Çavuşlar Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Onları her zaman yan yana görüyorum, e malum onlar ahbap çavuşlar!