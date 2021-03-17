Ahbap Çavuşlar ne demek? Ahbap Çavuşlar deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Deyimler ve atasözleri her kültürün olduğu gibi Türk kültürünün de önemli bir parçasını oluşturur. Çünkü deyimler ve atasözleri aracılığıyla çok fazla konuşmadan çok fazla şey söyleyebilir. Günlük hayatımıza içerisinde hem atasözlerini hem de deyimleri sıklıkla kullanırız. Sık kullandığımız deyimlerden biri de ahbap çavuşlar deyimidir. Peki, bu deyim ne anlama gelir ve cümle içinde nasıl kullanılır? İşte tüm merak edilenler.
Ahbap çavuşlar deyimi, birlikte gezen, birlikte dolaşan ve birbirine çok yakın kimseler için kullanılan bir deyimdir.
Ahbap Çavuşlar Ne Demek?
Ahbap çavuşlar, çok yakın arkadaş olan ve yediği içtiği ayrı gitmeyen kimseler anlamında kullanılmaktadır.
Ahbap Çavuşlar Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer iki insan birbirine çok sıkı bir şekilde bağlıysa ve yedikleri içtikleri ayrı gitmiyorsa, o kişilere ahbap çavuşlar denmektedir. Örneğin doğa içerisinde iki aslanın birbirinden hiç ayrılmadığı gözlemlenirse, bu durumda da aslanlar için ahbap çavuşlar denebilir. Sadece insanlar için kullanılmaz.
Ahbap Çavuşlar Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Onları her zaman yan yana görüyorum, e malum onlar ahbap çavuşlar!