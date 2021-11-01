Ahar ne demek, ne anlama gelir? Ahar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Dilimiz pek çok medeniyet ile etkileşim içinde olduğu için çok zenginleşmiştir. Bu nedenle de her gün yeni kelimeler duyuyor ve öğreniyoruz.

Ahar Ne Demek?

Ahar kelimesi, dilimizde sık duyduğumuz ama anlamı çok kişi tarafından bilinmeyen kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin anlamı ise, hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları yumurta akı ve nişasta ile yapılan özel bir karışım demektir.

Ahar Ne Anlama Gelir?

Dilimizde özellikle de son yıllarda çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alan ahar kelimesi, hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta ile yapılan özel bir karışım anlamına gelir.

Ahar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Günümüzde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan ahar kelimesin TDK sözlük anlamı ise, hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları yumurta ve nişasta ile yapılan bir özel karışım demektir. Bu eklime ile son dönemlerde hem televizyonda hem de internette sıkça karşılaşıyoruz. Ahar kelimesi, kağıdım parlak görünmesi için yapılan bir karışıma verilen isimdir. Bu kelime, çok uzun yıllardan beri dilimizde çok sık kullanılıyor.