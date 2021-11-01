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Ahar ne demek, ne anlama gelir? Ahar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Ahar#Ahar Nedir
Ahar ne demek, ne anlama gelir Ahar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Ülkemizde son yıllarda özellikle de televizyonda ve internette sıkça görmeye ve duymaya alışık olduğumuz ahar kelimesi, internette çok sık araştırılıyor. Bu kelime, kullanıldığı cümleye göre anlam kazanır. Ahar kelimesini ilk defa duyan kişiler ise, bu kelimenin anlamını merak ediyor. TDK Ahar ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Dilimiz pek çok medeniyet ile etkileşim içinde olduğu için çok zenginleşmiştir. Bu nedenle de her gün yeni kelimeler duyuyor ve öğreniyoruz.

 Ahar Ne Demek?

 Ahar kelimesi, dilimizde sık duyduğumuz ama anlamı çok kişi tarafından bilinmeyen kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin anlamı ise, hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları yumurta akı ve nişasta ile yapılan özel bir karışım demektir.

 Ahar Ne Anlama Gelir?

 Dilimizde özellikle de son yıllarda çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alan ahar kelimesi, hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta ile yapılan özel bir karışım anlamına gelir.

 Ahar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Günümüzde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alan ahar kelimesin TDK sözlük anlamı ise, hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları yumurta ve nişasta ile yapılan bir özel karışım demektir. Bu eklime ile son dönemlerde hem televizyonda hem de internette sıkça karşılaşıyoruz. Ahar kelimesi, kağıdım parlak görünmesi için yapılan bir karışıma verilen isimdir. Bu kelime, çok uzun yıllardan beri dilimizde çok sık kullanılıyor.

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#TDK#Ahar#Ahar Nedir

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