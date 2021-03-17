Ah Almak ne demek? Ah Almak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler belli bir duygu, kavram ya da durumu ifade edebilmek için birden fazla sözcükle oluşturulan sözlere denmektedir. Günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır.

Ah Almak Ne demek?

Ah almak deyimi, bir kimse ya da kimselerin belirli kötü olduğu düşünülen durumlar ve olaylar karşısında, kötü olayın gerçekleşmesine neden olan kişilere karşı beddua ve ilenme durumunu ifade etmektedir.

Ah Almak Deyiminin Anlamı (TDK)

Ah almak, bir kimsenin kötü ve olumsuz düşüncesini, ilenme durumunu üstüne çekmek olarak tanımlanmaktadır.

Ah Almak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ah almak deyimi günümüzde çok sık kullanılabilen bir sözcüktür. Cümle içinde kullanımı ise; ' Sen sen ol, bu hayatta kimsenin ahını alma. ' şeklinde gerçekleştirilebilir.