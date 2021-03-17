Ağzının Suyu Akmak ne demek? Ağzının Suyu Akmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler külliyatında ''çok istemek'' ile ilgili çok sayıda deyim bulunmaktadır. Ağzının suyu akmak dışında sık kullanılan deyimlerden biri de ''ağzı açık kalmak'' deyimidir. ''Bakakalmak'' deyimi de aynı anlama geldiği için ''ağzının suyu akmak'' deyiminin yerine kullanılabilir.

Ağzının Suyu Akmak Ne Demek?

Ağzının suyu akmak deyimi genellikle yiyecekler için kullanılır. Aynı zamanda özenilen ve aşırı istenen her şey için de ''ağzının suyu aktı'' denir. Bir yemeği çok beğendiğimizi belirtmek için bu deyim dışında ''Parmaklarını yemek'' deyimini de kullanabiliriz.

Ağzının Suyu Akmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir şeyi çok fazla beğenmek ve istemek. Anlamı: Bir şeye özenmek, imrenmek.

Ağzının Suyu Akmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Mağazadaki deri çantayı görünce ağzının suyu aktı.

2- Annemin yaptığı yemeğin kokusu odaya gelince ağzımın suyu aktı.