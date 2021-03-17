Ağzını Bıçak Açmamak ne demek? Ağzını Bıçak Açmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Konuşmalarınızda mecazi anlamlar kullanmayı seviyorsanız ve daha akıcı bir anlatım yapmak istiyorsanız cümlelerinizde deyimlere yer verebilirsiniz.

Ağzını Bıçak Açmamak Ne Demek?

Ağzını bıçak açmamak, konuşmamak geçici bir durumdur. Küslük durumunda kullanılabilir. Üzüntü durumlarında kullanılabilir. Kişinin konuşmamasını, ağzından tek bir kelime çıkmamasını ifade eder. Tekil kişinin durumunu anlatmak için kullanılır. Mecazdır.

Ağzını Bıçak Açmamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişiler bazı zamanlarda konuşamayacak, söz söyleyemeyecek durumda olurlar. Kişi ya da kişilerle konuşmaya bir süre ara verebilir. Ağzını bıçak açmamak deyimi de bu gibi durumlar için kullanılan bir deyimimizdir.

Ağzını Bıçak Açmamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Etrafındakilerle konuşmayan bir arkadaşınız için muhtemelen şu cümleyi kurabilirsiniz; Dünkü yaşananlardan sonra ağzını bıçak açmadı.