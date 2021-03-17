Ağzını Aramak ne demek? Ağzını Aramak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağzını aramak deyimi bir durum ile ilgili karşımızdaki kişiden hissettirmeden bilgi öğrenmek anlamında kullanılmaktadır.

Ağzını Aramak Ne Demek?

Ağzını aramak cümlesi bir deyim olarak kullanılmaktadır. Deyimlerin bazı durumları kısa ifade etme özelliğinin bulunduğu deyimlerden birisidir. Bu deyim bir insanın karşısındaki kişiden merak ettiği bir durum ve olayı hakkında, karşısındakine fark ettirmeye çalışmadan bilgi almasıdır.

Ağzını Aramak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ağzını aramak deyiminin TDK' da belirlenmiş bir anlamı bulunmaktadır. Bu anlam şu şekildedir: Karşısındakini kurnazca konuşturarak ağzından söz almak, istediğini öğrenmek, gerekli bilgileri edinmektir.

Ağzını Aramak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Ağzını aramak deyimi gün içinde var olan sohbetlerde sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Adamın ağzını ara ve çocuğun yerinin öğren.