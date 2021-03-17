Ağzından Yel Alsın ne demek? Ağzından Yel Alsın deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağzından yel alsın gibi deyimler, kültürümüze ait çok güzel sözlerdir. İnsanlar bu deyimleri kullanarak, kendilerini daha iyi ifade ederler.

Ağzından Yel Alsın Ne Demek?

Kötü bir şey olacağından bahseden veya bir şey hakkında hep olumsuz cümleler kuran kişilere karşı, hayırlı konuşmalar yapılması gerektiğini ifade eden bir deyimdir.

Cümleye başlarken olumlu şeylerden bahsetmek, güzel şeyleri çağrıştırır. Olumsuz düşünceler ise, beraberinde olumsuzluğu getirir. Bundan dolayı iyi düşünmek gerekir ki, sonucu iyi olsun.

Ağzından Yel Alsın Deyiminin Anlamı (TDK)

Kötü ve olumsuz durumlardan söz eden kişilere karşı “ağzını hayra aç” manasında söylenir.

Ağzından Yel Alsın Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Esra, babamın soğukta hastalanacağını söylemesi üzerine, ağzından yel alsın, babam montunu giydi, hastalanmaz dedim.

- Bugün içimde kötü bir his var deyince, annem ağzından yel alsın iyi düşün iyi olsun dedi.