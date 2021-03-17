Ağzından Kaçırmak ne demek? Ağzından Kaçırmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Sır olarak kalması gereken bir şeyin bir anlık dikkatsizlik sonucu söylenmesine ağzından kaçırmak denir. Ağızdan kaçırılan şey birinin ismi, gizli bir bilgi ya da başka birisine ait bir sır olabilir. Ağzından kaçırmak deyiminin anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle detaylı bir şekilde açıkladık.
Ağzından Kaçırmak deyimi ile aynı anlama gelen diğer deyimler şu şekilde sıralanabilir: ''Akılsızlık Etmek.'', ''Boşboğazlık Etmek'' ve ''Boş Bulunmak.''
Ağzından Kaçırmak Ne Demek?
Ağzından Kaçırmak, gizli bir bilgiyi ya da sırrı, herhangi bir art niyet olmadan, bir anlık dalgınlıkla söylemek demektir. Bu deyim, ''Ser Verip Sır Vermemek'' deyimi ile zıt anlamlıdır.
Ağzından Kaçırmak Deyiminin Anlamı (TDK)
- Anlamı: Bir anlık dalgınlıkla gizli tutulması gereken bir bilgiyi başkalarına söylemek.
- Anlamı: Dikkatsiz davranarak birisine ait sırrı başkalarıyla paylaşmak.
Ağzından Kaçırmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Selma'nın hala ona aşık olduğunu bir anda ağzından kaçırdı.
2- Onun İstanbul'da değil Bursa'da olduğunu ağzımdan kaçırdım.
3- Sır olarak saklayacağına söz verdiğin bir bilgiyi nasıl ağzından kaçırırsın?