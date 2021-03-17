Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyim, sık sık soru kalıbında da kullanılmaktadır. Örneğin, konuşurken terbiye sınırlarını aşan ve uygunsuz ifadeler kullanan insanları uyarırken ''Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu'' diye sorulur.

Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak Ne Demek?

Ağzından çıkanı kulağı duymamak, karşı tarafın öfkelenmesine ya da üzülmesine neden olacak şekilde konuşmak demektir. Argo kelimelerle konuşan kişileri ikaz etmek için de bu deyim kullanılır.

Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Birinci anlamı: Kötü ve çirkin sözler sarf ederek ölçüyü kaçırmak.

İkinci anlamı: Konuşma esnasında uygunsuz ve haddi aşan ifadeler kullanmak.

Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Sus artık, rica ediyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?

2- Selma ile konuşmamanı tavsiye ederim, onun ağzından çıkanı kulağı duymuyor.