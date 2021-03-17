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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 17.03.2021 - 03:16 | Son Güncelleme:

Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağzından çıkanı kulağı duymamak deyimi patavatsız ve düşünmeden konuşan kişileri tanımlar. Bunun dışında söylediği sözün nelere yol açacağını düşünmeyen kişiler için de bu deyim kullanılır. Ağzından çıkanı kulağı duymamak deyimi ne anlama gelir? Merak edenler için örnek cümlelerle birlikte açıkladık.

Deyim, sık sık soru kalıbında da kullanılmaktadır. Örneğin, konuşurken terbiye sınırlarını aşan ve uygunsuz ifadeler kullanan insanları uyarırken ''Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu'' diye sorulur.

 Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak Ne Demek?

 Ağzından çıkanı kulağı duymamak, karşı tarafın öfkelenmesine ya da üzülmesine neden olacak şekilde konuşmak demektir. Argo kelimelerle konuşan kişileri ikaz etmek için de bu deyim kullanılır.

 Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak Deyiminin Anlamı (TDK)

 Birinci anlamı: Kötü ve çirkin sözler sarf ederek ölçüyü kaçırmak.

 İkinci anlamı: Konuşma esnasında uygunsuz ve haddi aşan ifadeler kullanmak.

 Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Sus artık, rica ediyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?

 2- Selma ile konuşmamanı tavsiye ederim, onun ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

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