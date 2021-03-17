Ağzından Bal Akmak ne demek? Ağzından Bal Akmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağzından bal akmak deyimi, çok güzel ve insanın gönlünü okşayacak kadar tatlı konuşmak anlamında kullanılmaktadır.

Ağzından Bal Akmak Ne Demek?

Karşısındakinin çok hoşuna gidecek denli güzel konuşan insanlara yönelik olarak ağzından bal akmak deyimi kullanılmaktadır.

Ağzından Bal Akmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ağzından bal akmak deyimi, bir kimsenin herhangi bir insan ya da şey hakkında çok güzel konuşması anlamına gelir. Eğer bir insan, bir diğer insanın gönlüne hoş gelecek sözler söylüyorsa, o insanın ağzından bal damlıyor anlamına gelir.

Ağzından Bal Akmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Maşallah, hakkımda o kadar güzel konuşuyorsun ki ağzından bal damlıyor.