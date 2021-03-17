Ağzından Baklayı Çıkarmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler birçok olaydan sonra benzetme yapılarak söylenen özdeyişler olmaktadır. Deyimler genellikle gerçek anlamda değil mecaz anlamda kullanılmaktadır. Deyimlerin söyleniş amaçlarında kısa bir örnek cümle ile birçok bilgi verici ifadeler yer almaktadır.

Ağzından Baklayı Çıkarmak Ne Demektir?

Ağzından baklayı çıkarmak mecaz anlamda kullanılan bir deyimdir. Ağzından baklayı çıkarmak bildiği bir konuda söylemek istediklerini açıklamak yerine üstü kapalı bir şeklide ifade etmeye çalışmak demektir.

Ağzından Baklayı Çıkarmak Deyiminin Anlamı

Ağzından baklayı çıkarmak deyimi gizlenen bir duygu ve düşünceyi açığa çıkarmak için söylenmektedir. Ağzından baklayı çıkar demek kişinin içinde sakladığı fikrini söylemesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Ağzından Baklayı Çıkarmak Deyiminin Cümle içinde Kullanımları

Ağzından baklayı çıkarmak ile ilgili günlük hayatta birçok örnek bulunmaktadır. Ağzından baklayı çıkar deyimi ile ilgili cümleler;

Sana sorduklarımın tam olarak cevabını ver ağzındaki baklayı çıkarma zamanı.

Dün akşam neredeydin ağzındaki baklayı çıkar bakalım.

Çocuklar masadaki vazoyu hanginiz kırdı çıkarın ağzınızdaki baklayı.

Yemekten sonra ne yaptın ağzındaki baklayı çıkar. Şeklinde günlük hayatta kullanılmaktadır.

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