Ağzında Bakla Islanmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Günlük yaşamda cümle içerisinde kullanılan kalıplaşmış bazı söz yapıları vardır. Belirli bir durum ya da kişiyi anlatmada pekiştirme olarak kullanılır. Bu söz gruplarına deyim denir. Ağzında bakla ıslanmamak gibi deyimler kişilerin durumunu anlatmak için söylenmiştir. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bir söz sahibi ya da anlatıcılar, dinleyicisini etkilemek için farklı cümle arayışlarına girerler. Bu durumda konuşmalarda deyim kullanmak, dinleyicinin dikkatini çekme yöntemlerinden bir tanesi olacaktır.
Ağzında Bakla Islanmamak Ne Demek?
Bazı insanlar sır saklama konusunda oldukça becerikli oldukları gibi bazı insanlarda bir lafı uzun süre saklamak, söylememek, içinde tutmak konusunda başarısılardır. İşte böyle kişilerin tasviri için ağızda bakla ıslanmaz denir.
Ağzında Bakla Islanmamak Deyiminin Anlamı (TDK)
Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı, gizli kalması gereken bir olayı hemen başkalarına anlatmak, sır tutamamak, gizleyememek anlamlarına gelmektedir. Kendisine söylenen bir şeyi hemen başkalarına yaymak anlamında kullanılır.
Ağzında Bakla Islanmamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Çevrenizdeki sır tutamayan bir kişi için şu şekilde bir cümle kurulabilir; Aman deyim ona sakın anlatma, onun ağzında bakla ıslanmaz.