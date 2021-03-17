MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Ağzında Bakla Islanmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Ağzında Bakla Islanmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 17.03.2021 - 03:10 | Son Güncelleme:

Ağzında Bakla Islanmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağzında Bakla Islanmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Günlük yaşamda cümle içerisinde kullanılan kalıplaşmış bazı söz yapıları vardır. Belirli bir durum ya da kişiyi anlatmada pekiştirme olarak kullanılır. Bu söz gruplarına deyim denir. Ağzında bakla ıslanmamak gibi deyimler kişilerin durumunu anlatmak için söylenmiştir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Bir söz sahibi ya da anlatıcılar, dinleyicisini etkilemek için farklı cümle arayışlarına girerler. Bu durumda konuşmalarda deyim kullanmak, dinleyicinin dikkatini çekme yöntemlerinden bir tanesi olacaktır.

 Ağzında Bakla Islanmamak Ne Demek?

 Bazı insanlar sır saklama konusunda oldukça becerikli oldukları gibi bazı insanlarda bir lafı uzun süre saklamak, söylememek, içinde tutmak konusunda başarısılardır. İşte böyle kişilerin tasviri için ağızda bakla ıslanmaz denir.

 Ağzında Bakla Islanmamak Deyiminin Anlamı (TDK)

 Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı, gizli kalması gereken bir olayı hemen başkalarına anlatmak, sır tutamamak, gizleyememek anlamlarına gelmektedir. Kendisine söylenen bir şeyi hemen başkalarına yaymak anlamında kullanılır.

 Ağzında Bakla Islanmamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Çevrenizdeki sır tutamayan bir kişi için şu şekilde bir cümle kurulabilir; Aman deyim ona sakın anlatma, onun ağzında bakla ıslanmaz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi