Ağzında Bakla Islanmamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bir söz sahibi ya da anlatıcılar, dinleyicisini etkilemek için farklı cümle arayışlarına girerler. Bu durumda konuşmalarda deyim kullanmak, dinleyicinin dikkatini çekme yöntemlerinden bir tanesi olacaktır.

Ağzında Bakla Islanmamak Ne Demek?

Bazı insanlar sır saklama konusunda oldukça becerikli oldukları gibi bazı insanlarda bir lafı uzun süre saklamak, söylememek, içinde tutmak konusunda başarısılardır. İşte böyle kişilerin tasviri için ağızda bakla ıslanmaz denir.

Ağzında Bakla Islanmamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı, gizli kalması gereken bir olayı hemen başkalarına anlatmak, sır tutamamak, gizleyememek anlamlarına gelmektedir. Kendisine söylenen bir şeyi hemen başkalarına yaymak anlamında kullanılır.

Ağzında Bakla Islanmamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Çevrenizdeki sır tutamayan bir kişi için şu şekilde bir cümle kurulabilir; Aman deyim ona sakın anlatma, onun ağzında bakla ıslanmaz.