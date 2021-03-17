Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Duygu, düşünce ve durumları birkaç kelime ile ifade eden kalıplaşmış özlü sözlere deyim denilir. Bu deyimlerden olan Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak sözünün anlamı TDK sözlüklerinde yer almaktadır.

Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak Ne Demek?

Amacına ulaşabilmek için kişileri tatlı sözler ile oyalamak, umut verip ikna ederek işini yaptırmak anlamına gelen bir deyimdir. Bir konu veya iş hakkında oyalamak ve umut verici konuşmak anlamında da kullanılmaktadır.

Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak deyiminin TDK sözlüklerindeki anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

- Birini tatlı sözler ile veya çeşitli hediyeler ile bir süre kandırmak ve oyalamak.

Ağzına Bir Parmak Bal Çalmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu deyimi pek çok farklı cümleler içerisinde kullanmak mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse;

- O herkesin ağzına bir parmak bal çalarak tüm işlerini yürütüyor.