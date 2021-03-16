Ağzı Var Dili Yok ne demek? Ağzı Var Dili Yok deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyim çocukların çok sevdiği bir bilmecede de yer alır Ağzı Var Dili Yok, Nefesi Var Canı Yok, Derisi Var Kanı Yok şeklinde sorulan bilmecenin cevabı balondur.

Ağzı Var Dili Yok Ne Demek?

Ağzı var dili yok deyimi, utangaç ve çok fazla konuşmayan kişileri anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Ağzı Var Dili Yok Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Konuşmaktan çok fazla hoşlanmayan, iç dünyasında yaşayan kimse.

2- Çevresindeki kişilerle iletişime geçmekte zorlanan, sessiz, sakin, kendi halinde kişi.

Ağzı Var Dili Yok Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Çocuğun zaten ağzı var dili yok, bir de siz üstüne gitmedin.

2- Öyle sessiz ve utangaç biri ki adeta ağzı var dili yok.