Ağzı Süt Kokmak ne demek? Ağzı Süt Kokmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bazı durumlarda ''ağzı süt kokmak'' deyimi küçümseme anlamı taşır. Biri ne kadar olgun ya da tecrübeli olursa olsun yaptığı için küçümsemek isteyenler bu deyimi kullanır.

Ağzı Süt Kokmak Ne Demek?

Ağzı süt kokmak, bir konu hakkında yeteri kadar deneyim sahibi olmamak, bir işte yeni olmak demektir.

Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre ağzı süt kokmak deyiminin iki anlamı vardır.

Birinci anlamı: Çok genç olmak. (Özellikle henüz reşit olmamış kişiler için)

İkinci anlamı: Bir meslekte ya da sanatta tecrübesiz olmak.

Ağzı Süt Kokmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Artık ağzı süt kokan kişilerle değil tecrübeli insanlarla birlikte çalışacağız.

2- Ağzı süt kokuyor ama hemen hemen her konuda bilgiçlik taslıyor.

3- Benimle boy ölçüşemezsin sen, ağzın süt kokuyor.