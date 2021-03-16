Ağzı Sulanmak ne demek? Ağzı Sulanmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Deyimler de tıpkı atasözleri gibi ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayatın her alanında karşımıza mutlaka bir deyim çıkar. Çünkü deyimler günlük hayatımızın içerisinde tamamen yerleşmiş durumdadır. İşte bu deyimlerden biri de ağzı sulanmak deyimidir. Peki, ağzı sulanmak deyimi ne anlama gelir? Ağzı sulanmak deyimini cümle içinde nasıl kullanırız? İşte bu deyim hakkında öğrenilmesi ve bilinmesi gerekenler.
Ağzı sulanmak deyimi, hem bir şeye imrenmek hem de gerçek anlamıyla bir yiyeceğe karşı istek ve arzu duymak anlamında kullanılır.
Ağzı Sulanmak Ne Demek?
Ağzı sulanmak birine ya da bir şeye imrenerek bakmak demektir.
Ağzı Sulanmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Ağzı sulanmak, imrenmek anlamında kullanılır. Bir başarı karşısında kişinin ağzı sulanacağı gibi, gördüğü herhangi bir yiyecek karşısında da kişinin ağzı sulanabilir. Bu deyim ulaşılabilecek şeyler için kullanılabileceği gibi, ulaşılamaz şeyler için de kullanılmaktadır. Kişinin imrendiği şey bir insan, bir eşya ya da bir yiyecek de olabilir.
Ağzı Sulanmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Hem başardıklarıma hem yediklerime ağzı sulanarak baktı.