Ağzı Sulanmak ne demek? Ağzı Sulanmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağzı sulanmak deyimi, hem bir şeye imrenmek hem de gerçek anlamıyla bir yiyeceğe karşı istek ve arzu duymak anlamında kullanılır.

Ağzı Sulanmak Ne Demek?

Ağzı sulanmak birine ya da bir şeye imrenerek bakmak demektir.

Ağzı Sulanmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ağzı sulanmak, imrenmek anlamında kullanılır. Bir başarı karşısında kişinin ağzı sulanacağı gibi, gördüğü herhangi bir yiyecek karşısında da kişinin ağzı sulanabilir. Bu deyim ulaşılabilecek şeyler için kullanılabileceği gibi, ulaşılamaz şeyler için de kullanılmaktadır. Kişinin imrendiği şey bir insan, bir eşya ya da bir yiyecek de olabilir.

Ağzı Sulanmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Hem başardıklarıma hem yediklerime ağzı sulanarak baktı.