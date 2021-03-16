Ağzı Laf Yapmak ne demek? Ağzı Laf Yapmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Özel bir yapı, hoşa giden durum, yargılamak, kınamak, övgü gibi amaçlarla kullanılan bazı söz grupları vardır. Bunlara deyim denir. Gerçek anlamı dışında anlam içerir. Ağzı laf yapmak günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan deyimler arasındadır. Anlam ve cümle içinde kullanımı hakkında bilgileri derledik.
Kimi insanlar konuşma ve karşısındaki kişiyi etkilemek konusunda oldukça yeteneklidir. Böyle kişiler konuşması ile isteklerini yaptırabilir, iş amaçlıda bu yeteneğini kullanabilir.
Ağzı Laf Yapmak Ne Demek?
Ağzı laf yapmak, iyi bir konuşma, söz söyleme yeteneği, etkileme, ikna etme gibi anlamları içerir. Kolay ve akıcı bir konuşma yapan kimse için kullanılır. Ağzı laf yapan kimseler, konu hakkında bilgi sahibi olmasa bile konuşması ile durumu kurtarabilir.
Ağzı Laf Yapmak Deyiminin Anlamı (TDK)
Bir kişi karşısında bulunan kişi ya da toplulukları konuşarak kolay bir şekilde etkiliyorsa ağzı laf yapmak deyimi o kişi için biçilmiş bir kaptandır. Konuşmasında inandırıcılık oranı yüksektir.
Ağzı Laf Yapmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Etkileyici bir konuşmacı için; İnsan soru sormaya çekiniyor, her şeye bir cevabı var ağzı laf yapıyor.