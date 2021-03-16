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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 16.03.2021 - 04:31 | Son Güncelleme:

Ağzı Kulaklarına Varmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ağzı Kulaklarına Varmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Birinin bir olay ya da aldığı bir haber sonrasında çok sevindiğini belirtmek için ağzı kulaklarına varmak deyimi kullanılır. Bu deyim aynı zamanda çok özlenen birine kavuşmak, müjdeli bir haber almak ve uzun zamandır beklenen bir şeyin en sonunda gerçekleşmesi anlamına gelir. Ağzı kulaklarına varmak ne demek? Sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.

Deyimler külliyatında ''çok sevinmek'' anlamına gelen birçok deyim vardır. Bu deyimler arasında en yaygın kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: Etekleri Zil Çalmak, Mutluluk Göz Yaşları Dökmek, Sevinçten Havalara Uçmak ve Zevkten Dört Köşe Olmak.

 Ağzı Kulaklarına Varmak Ne Demek?

 Halk arasında çok sık kullanılan Ağzı Kulaklarına Varmak, neşelenmek, mutlu hissetmek ve sevinmek anlamına gelir.

 Ağzı Kulaklarına Varmak Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Beklenmedik bir olay karşısında çok sevinmek.
  2. Anlamı: Mutsuzken gelen bir haber ile neşelenmek ve mutlu olmak

 Ağzı Kulaklarına Varmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Yarın ağabeyinin İngiltere'den döneceğini öğrenince ağzı kulaklarına vardı.

 2- Çok yakın bir zamanda buradan taşındığımızı öğrenince ağzı kulaklarına varacak.

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