Ağzı Kulaklarına Varmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler külliyatında ''çok sevinmek'' anlamına gelen birçok deyim vardır. Bu deyimler arasında en yaygın kullanılanları şu şekilde sıralanabilir: Etekleri Zil Çalmak, Mutluluk Göz Yaşları Dökmek, Sevinçten Havalara Uçmak ve Zevkten Dört Köşe Olmak.

Ağzı Kulaklarına Varmak Ne Demek?

Halk arasında çok sık kullanılan Ağzı Kulaklarına Varmak, neşelenmek, mutlu hissetmek ve sevinmek anlamına gelir.

Ağzı Kulaklarına Varmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Beklenmedik bir olay karşısında çok sevinmek. Anlamı: Mutsuzken gelen bir haber ile neşelenmek ve mutlu olmak

Ağzı Kulaklarına Varmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Yarın ağabeyinin İngiltere'den döneceğini öğrenince ağzı kulaklarına vardı.

2- Çok yakın bir zamanda buradan taşındığımızı öğrenince ağzı kulaklarına varacak.