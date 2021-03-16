Ağzı Açık Kalmak ne demek? Ağzı Açık Kalmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağzı açık kalmak deyimi genel olarak şaşırtan bir durum ortaya çıktığı durumlarda kullanılan bir sözdür. Siz de eğer ağzı açık kalmak deyiminin anlamını öğrenmek ve en doğru şekilde kullanmak isterseniz sizin için derlediğimiz içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Ağzı Açık Kalmak Deyimi Ne Demek?

Ağzı açık kalmak deyimi, çok şaşırmak ve şaşırıp kalmak anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Herhangi bir durumla karşılaşıldığında aşırı olarak şaşıran kişiler için ağzı açık kalmak deyimi kullanılır.

Ağzı Açık Kalmak Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Ağzı açık kalmak deyimi karşılaşılan bir durum karşısında şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Ağzı Açık Kalmak Deyiminin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Karşılaştığı olaylar karşısında ağzı açık kaldı ne yapacağını bilemedi.