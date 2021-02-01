Ağzı Açık Ayran Delisi atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri Türkçeyi zenginleştiren ve geliştiren söz öbeklerindendir. Atalarımızın bizlere öğüt vermek amacı ile deneyimlerine dayanarak oluşturdukları atasözleri, bizleri hayata hazırlayan ve uyaran zengin yapılardır. Atasözleri gerçek anlamlı olabileceği gibi mecaz bir anlam da taşıyabilir. Bazı durumlarda da atasözlerinin hem gerçek hem de mecaz anlamları bulunur. Ağzı açık ayran delisi atasözü mecaz anlamlı bir atasözümüzdür ve derin anlamı ile Türkçede fazlası ile kullanılır.

Ağzı Açık Ayran Delisi Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağzı açık ayran delisi atasözü; TDK'ya göre etrafındaki her şeye şaşkınlık içinde bakan, saf ve bön kimse anlamına gelmektedir.

Ağzı Açık Ayran Delisi Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ağzı açık ayran delisi atasözünün cümle içinde örnek kullanımı:

Mağazadaki kıyafetlere ağzı açık ayran delisi gibi baktı durdu.