Ağustos ayı burs ve kredileri ödeniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını söyledi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 30 Temmuz’da tamamlanacağını belirtti.

TC Kimlik numarasının sonu ‘0’ ve ‘2’ olanlar bugün, ‘4’ ve ‘6’ olanlar 29 Temmuz, ‘8’ olanlar ise 30 Temmuz’da ödemelerini alabilecekler.