Ağrılı liseliler roket tasarladı

Fizik öğretmenleri Tuncay Yıldız koordinatörlüğünde şubat ayında çalışmalara başlayan beş lise öğrencisi, roketin burun tasarımı ve 3 boyutlu yazıcı işlemlerini Bilim ve Sanat Merkezi'nde, mekanik-torna işlemlerini de sanayi sitesinde yaptı. ‘Adal’ ismini verdikleri roketle, orta irtifa kategorisinde test aşamasından geçen öğrenciler, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde finalde yarışacak projeler arasına girmeye hak kazandı. Liseliler, 2 metre 42 santim uzunluğunda olan ve 3 bin – 3 bin 600 metre aralığında yükseğe çıkabilen faydalı roketle TEKNOFEST'ten dereceyle dönmeyi hedefliyor.

Liseyi ziyaret ederek roketi inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığını söyledi. Liselilerin 3 Eylül'de TEKNOFEST finalinde derece elde etmek için roket fırlatacaklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz altı aydır bu roketi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu bizim için çok büyük bir başarıdır. İnşallah başarılı bir atış yaparak bizi gururlandırırlar. Hedefimiz roketle 3 bin -3 bin 500 metreye yükselmek. Liseler kapsamında bu bölgede festivale katılacak tek liseyiz. Finale kalan 45 takımdan çoğu üniversite ve Ağrı Dağı Anadolu Lisesi de finale kalan takımlardan birisi."

Okul müdürü Tekin Ergül ise 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek finalde lise bazında Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil eden tek okul olduklarını ve roketin 4 kiloluk yükü 3 bin 500 metre yükseğe çıkarabildiğini anlattı.

Roketi yapan öğrencilerden Muhammed Nur Berkay Gök de festivalden birincilikle dönmeyi hedeflediklerini söyledi.