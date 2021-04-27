Ağrı plaka kodu kaçtır? Ağrı ve ilçelerinin plaka harfleri

Ülkemizde bulunan tüm diğer iller gibi Ağrı da trafikte bir plaka kodu ile temsil edilir. Ağrı İl Trafik Müdürlüğüne kayıtlı tüm motorlu taşıtların plakasının başında 04 rakamları bulunur.

Ağrı Plaka Kodu Kaçtır?

Ağrı ilimiz alfabetik sıralamada önlerde olduğu için plaka kodu da küçük bir rakamdır. Ülkemizde bugün kullanılan tarzdaki plakalar ilk olarak 1962 Yılında kullanılmaya başlanmıştır. 1962 Yılında yapılan düzenlemelerde o gün il statüsünde olan 67 ilin isimleri alfabetik düzene göre sıralanmış ve bu sırayla plaka kodları verilmiştir.

Ağrı 1962 Yılında da il olması nedeniyle plaka kodunu o dönemde 04 olarak almıştır. Bugün Ağrı'nın merkezine ve ilçelerine kayıtlı kamyonet, kamyon, taksi, motosiklet, araba ve benzeri tüm taşıtların plakaları 04 ile başlar. Ağrı genelinde bulunan motorlu taşıtlar içinde 04 dışında bir kod görüldüğünde o aracın başka bir şehre kayıtlı olduğu anlaşılabilir.

Ağrı ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Ağrı il olarak 04 plaka kodu ile temsil edilir ve her plakanın başında bu kod bulunur. Plakalarda 04 rakamlarını takip eden harfler ise o aracın Ağrı'nın merkez ve ilçelerinden hangisine ait olduğunu gösterir. Ağrı ilimizin merkez ve ilçe harf kodları şunlardır:

Ağrı Merkez İlçesi:

04 M 0001 ile 04 M 2999 aralığındaki harf gruplar

04 AC 001 ile 04 AZ 999 aralığındaki harf grupları

04 T 0001 ile 04 T 2999 aralığındaki harf grupları

04 Z 0001 ile 04 Z 4999 aralığındaki harf grupları

Doğubeyazıt:

04 D 0001 ile 04 D 9999 aralığındaki harf grupları

04 M 3000 ile 04 M 4999 aralığındaki harf grupları

04 T 3000 ile 04 T 4999 aralığındaki harf grupları

Patnos:

04 D 0001 ile 04 D 9999 aralığındaki harf grupları

04 M 3000 ile 04 M 4999 aralığındaki harf grupları

04 T 3000 ile 04 T 4999 aralığındaki harf grupları