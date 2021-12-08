Aglütinasyon nedir, neden olur? Aglitülasyon pozitif veya negatif çıkarsa ne olur?

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Aglütinasyon, Fransızcadan Türkçeye geçen ve yerleşen bir kelimedir. Genellikle tıp alanında kullanılan bir terimdir.

Aglütinasyon Nedir?

TDK'ye göre aglütinasyon kelimesi kümeleşme anlamında kullanılabilen bir sözcüktür. Tıptaysa antikor ve antijenlerin çökelmesiyle oluşan durum için kullanılan bir terimdir. Kanda gerçekleşen bu olay yapılan testler ve muayeneler sonucunda teşhis edilebilir. Gerekli durumlarda hastaya uygun olan müdahaleler yapılarak sağlığın eski haline dönmesi için çalışmalar yapılır.

Aglütinasyon, sıvıların içinde yer alan küçük maddelerin birleşmesi veya çökelmesiyle oluşur. Bu nedenle yalnızca kanda değil, vücutta bulunan diğer sıvılarda; günlük hayatta kullanılan sıvı maddelerin içinde de gerçekleşebilir. Vücut sağlığının korunması açısından bu durumlarda bir uzmana görünmek ve tedaviye bir an önce başlamak oldukça önemlidir.

Aglütinasyon Neden Olur?

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Kan verme durumlarında zaman zaman aglütinasyonla karşılaşılabilir. Aynı kan grubunda bulunan antijen ve antikorlar birleşerek alyuvarların çökelmesine neden olabilir. Bu durumda oluşan aglütinasyon, kanda bulunan A antikorları ve A antijenleri veya B antikorları ve B antijenlerinin çökelmesine neden olur.

Aglütinasyon, çökelmeyle birlikte oluştuğundan dolayı kişinin hatalarından kaynaklanmamaktadır. Otoantikorlarla yaşanan sorunlar sebebiyle meydana gelen bir sorundur. Genellikle kanda veya menide görülebilmesine rağmen tüm vücut sıvılarında var olabilir.

Aglütinasyon Pozitif veya Negatif Çıkarsa Ne Olur?

Aglütinasyon, genellikle tüp aglütinasyon testi yapılarak tespit edilir. Eğer spermlerin içinde oluşuyorsa birbirine bağlanan spermler kümeleşir. Bu durumda erkeğin yumurtayı dölleyebilme potansiyeli düşer ve kısırlığa kadar ilerleyebilir. Menide bulunan aglütinasyon test pozitif çıkarsa doktorun önerdiği tedavi yöntemine başlanması gerekir.

Aglütinasyonun negatif çıktığı durumlarda kanda, menide veya sıvıda hiçbir çökelme olmadığı kabul edilir. Eğer kişinin sorunları veya rahatsızlıkları devam ediyorsa konuyla ilgili olabilecek diğer hastalıklar araştırılır. Doğru tanı konuncaya kadar devam eden süreçte aglütinasyon negatif çıkmaya devam ederse bu alanla ilgili bir tedavi uygulanmaz.

Menide bulunan aglütinasyon testinin pozitif çıkması bir nevi kısırlık olarak kabul edilir. Tıpta sürekli karşılaşılan bu durumda çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynler için tüp bebek tedavisi önerilmektedir. Ayrıca spermlerin birbirinden ayrılması için çeşitli işlemler yapılarak doğal yollarla çocuk sahibi olma ihtimali oluşturulur. Bu nedenle aglütinasyon tam bir kısırlık durumu değildir ancak çocuk sahibi olmayı zorlaştıran bir durumdur.