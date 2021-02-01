Ağlayanın Malı Gülene Hayır Etmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağlayanın malı gülene hayır etmez atasözü bir insanın, başka bir insanı üzerek, hakkına girerek elde ettiği herhangi bir kazanımın o insana iyi gelmeyeceğini anlatmaktadır.

Ağlayanın Malı Gülene Hayır Etmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağlayanın malı gülene hayır etmez atasözü Türk Dil Kurumunda açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Başka kimsenin malını elinden haksız yere ve zulüm içinde alıp haksız kazanç elde etmenin hayrını kimse görmez. Haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyeti er ya da geç haksızlığı yapan kişiden çıkar. Kimsenin yanına kâr kalmaz". Bir insanın malını haksızlık ile elinden alan kişi, o malın hayrını göremez. Hayrını görememesi bir yana belaya uğrayarak davranışının karşılığını da alır.

Ağlayanın Malı Gülene Hayır Etmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünü cümle içinde şu şekilde kullanabiliriz: Ondan o malı haksız bir şekilde alırsan şunu bil ki ağlayanın malı gülene hayır etmez.