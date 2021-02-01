Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar atasözü annelerimizin değerine ve önemine vurgu yapmaktadır. Her ne olursa olsun annelerimizin her koşulda kol kanat olacağını anlatmaktadır.

Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı aşağıdaki gibidir;

- `İnsanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.` Anlamında kullanılan bir sözdür.

Ağlarsa Anam Ağlar Gerisi Yalan Ağlar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar atasözü annelerin her anlamda bizim yanımızda olmasını ifade eder. Hayatta en çok bizim için uğraşan, acı çeken yalnızca annelerimizdir. Doğumumuzdan bu yaşa getirene kadar her zorluğa bizler için katlanırlar. Hiçbir zor şartta evladına sırt çevirmezler. Derdine üzülür, çabalar. Bu atasözüne örnek verecek olursak;

- Bu zor günümde yanımda sadece annem vardı. Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar.