Ağız Ve Diş Sağlığı (Myo) Bölümü Nedir Ve Mezunu Ne İş Yapar? Bölümü Olan Üniversiteler, Dersleri Ve İş İmkanları
Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği bölümünden farklı olarak bir ön lisans programıdır. Bölümden mezun olanlar ''Sağlık Teknikeri'' olarak hastanelerde ve özel kliniklerde çalışabilir. Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) nedir, bu bölümden mezun olanların iş olanakları neler? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
MYO bölümü mezunları diş hekimlerinin yanında asistan ve teknisyen olarak çalışır. Başlıca görevleri arasında diş ölçüsü almak ve muayene sırasında kullanılacak tıbbi gereçleri sterilize etmek yer alır.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
MYO bölümünü günümüzde en çok tercih edilen sağlık bölümlerinden biridir. Bunun nedeni iş imkanlarının fazla olmasıdır. Eğitim programında temel tıp bilimi dışında temel muayene ve mikrobiyoloji dersleri de yer almaktadır.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Nedir?
Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan ve toplam 4 bölümden oluşan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişilere ''Sağlık Teknikeri'', ''Diş Teknisyeni'' ya da ''Diş Klinik Yardımcısı'' adı verilir.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?
Bu bölümün amacı kliniklerde ve hastanelerde diş hekimlerine yardım edecek sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Kliniklerin ve diş hastanelerinin sayısının artması ile birlikte diş hekimlerine muayene ve ölçü almada yardım edecek tekniklere duyulan ihtiyaç da arttı. Bu ihtiyacı karşılamak için Türkiye'nin birçok fakültesinde Ağız ve Diş Sağlığı bölümü açılıyor.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?
Ağız ve Diş Sağlığı mezunu devlet ve şehir hastanelerinde diş doktorlarının asistanlığını yapar. Özel hastanelerde ve kliniklerde ''diş teknikeri'' olarak çalışabilirler.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Kaç Yıllıktır?
Bir ön lisans programı olan Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2 yıllıktır. 1. ve 2. dönem dersleri daha çok teoriktir. Son yılda ise uygulamalı dersler ağırlıktadır.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?
Ağız ve Diş Sağlığı okumak için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul bölümünü kazanmak gerekiyor.
Bu bölümünü kazanmak isteyen öğrenciler TYT sınavına çalışmalıdır. Toplam 120 sorudan oluşan TYT sınavında soru dağılımı şu şekildedir:
Türkçe - 40 Soru
Matematik - 40 Soru
Fen Bilimleri - 20 Soru
Sosyal Bilimler - 20 Soru
Her bölümde olduğu gibi MYO bölümünde de öğrencilerin AKTS kredisine bakılmaktadır. AKTS kredisini dolduran öğrenciler mezun olur ve Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Diplomasını alır.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Öğretimi İngilizce midir?
Bu bölümün öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı fakültelerde İngilizce hazırlık sınıfı da vardır. İsteyenler bir yıl İngilizce okuyarak bölümü 3 yılda tamamlayabilir.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) hangi puan türü ile öğrenci alıyor?
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, TYT Puan türü ile öğrenci almaktadır.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?
- Dönem Dersleri
Dental Maddeler ve Alet Bilgisi
Ağız, Diş Çene Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri
Ağız ve Diş Fizyolojisi
Temel Mikrobiyolojisi
2.Dönem Dersleri
Ağız ve Diş Sağlığında Araç - Gereç Bilgisi
Farmakoloji
Sterilazasyon Esasları ve Yöntemleri
Dental Anatomi ve Morfoloji Bilimi
3.Dönem Dersleri
Ağız ve Diş Sağlığında Klinik Çalışma Yöntemleri
Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt
Koruyucu Diş Hekimliği
Not: Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri 3. dönemde staj yapmaya başlar.
4.Dönem Dersleri:
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
Mesleki Uygulama
Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde iş bulabilir ve çalışabilir?
Bu bölümün mezunlarının çalışacağı belli başlı yerler bulunmaktadır. Buna karşı iş imkanları en geniş olan bölümlerden biridir. Mezun olanlar devlet ve şehir hastaneleri dışında Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde de ''diş teknisyeni'' olarak çalışabilirler.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) çalışma alanları nelerdir?
Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün çalışma alanları hastane, klinik ve laboratuvar olarak üçe ayrılmaktadır.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Hacettepe Üniversitesi
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Dokuz Eylül Üniversitesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Süleyman Demirel Üniversitesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
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