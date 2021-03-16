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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 16.03.2021 - 04:26 | Son Güncelleme:

Ağız Kokusu ne demek? Ağız Kokusu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ağız Kokusu ne demek? Ağız Kokusu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Mecazi anlam üzerinden deyim olarak kullanılan ağız kokusu, günlük yaşamda yaygın olarak öne çıkmaktadır. Peki ağız kokusu ne demek? Ağız kokusu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK).

Amaca uygun olarak ağız kokusu deyimini öğrenmek suretiyle farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle mecazi olarak birçok farklı yerde cümle içinde veya tek başına değerlendirmek mümkün.

 Ağız Kokusu Ne Demek?

 Bir kişinin çekilmez davranışları ile beraber bıktıran sözleri ve istekleri söz konusu olduğu zaman ağız kokusu deyimi kullanılmaktadır.

 Ağız Kokusu Deyiminin Anlamı (TDK)

 Bazı insanlar aşırı nazlıdır ve aynı zamanda davranışlarıyla çekilmez hale gelebilir. Bu kişileri dinlemek zordur ve birçok istekleri olur. Onların bu tavırlarını anlatabilmek için ise ağız kokusu deyimi kullanılır.

 Ağız Kokusu Deyiminin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

 Ağız kokusu deyimini cümle içerisinde kullanabilir ve amaca uygun olarak farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Bu saatten sonra onun ağız kokusunu çekmeye hiç niyetim yok.’’

 ‘’Artık hiç kimsenin ağız kokusunu çekmek istemiyorum.’’

 Bu şekilde mecazi anlamı ile beraber deyim üzerinden amaca göre değerlendirebilirsiniz.

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