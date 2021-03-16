Ağız Dil Vermemek ne demek? Ağız Dil Vermemek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağız dil vermemek deyimi, söz söyleyemeyecek duruma gelmek ya da söylememek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Ağız Dil Vermemek Ne Demek?

Kişinin konuşulması gereken anlarda dahi herhangi bir sebeple konuşmaması, ağız dil vermemek deyimiyle özetlenmektedir.

Ağız Dil Vermemek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanın hastalık sebebiyle konuşamayacak duruma gelmesi bu deyimle ifade edilmektedir. Aynı zamanda gerçekli şartlar oluşmadıkça insanın konuşmayı reddetmesi de yine bu deyimle ifade edilebilir. Deyim, insanın konuşabildiği ama kendi isteği ve iradesi ile konuşmak istemediği durumlar için de kullanılabilir.

Ağız Dil Vermemek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Konuşması için yapmadığımız şey kalmadı ama o ağız dil vermedi.