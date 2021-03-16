Ağız Değiştirmek ne demek? Ağız Değiştirmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağız değiştirmek deyimi ile aynı anlama gelen birçok deyim vardır. En yaygın olanlarından biri ''Bir dediği bir dediğini tutmamak'' deyimidir.

Ağız Değiştirmek Ne Demek?

Ağız değiştirmek, geçmiş zamanda söylenen bir sözün tam aksini söylemek demektir. Sözlerini tutmayan ya da savunduğu şeylerin arkasında durmayan kişileri tanımlamak için de ağız değiştirmek deyimi kullanılır.

Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Geçmiş zamanda dile getirilmiş sözlerin tam zıddını söylemek. Eskiden söylenenleri inkar etmek. Anlamı: Herhangi bir sebepten ötürü söylediklerinden vazgeçmek. Sözünde durmamak.

Ağız Değiştirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Kendi çıkarları için ağız değiştiren insanlardan nefret ederim.

2- Salih sürekli ağız değiştiren biri olduğu için ona hiçbir zaman güvenmemelisin.

3- O kadar çok ağız değiştirdin ki artık neye ve kime inanacağımı bilmiyorum.