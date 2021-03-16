Ağız Birliği Etmek ne demek? Ağız Birliği Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ağız birliği etmek deyimi, iki ya da daha fazla insanın bir konu hakkında aynı şekilde konuşacak şekilde sözleşmesi anlamında kullanılır.

Ağız Birliği Etmek Ne Demek?

Bir grup insanını aralarında anlaşarak, herhangi bir konu hakkına benzer biçimde konuşmaları, ağız birliği etmek demektir.

Ağız Birliği Etmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Kişilerin herhangi bir konuda benzer şekilde konuşmaları ve pot kırmamaları için aralarında yaptıkları anlaşmadır. Aynı zamanda bu deyim, herkesin bir konu hakkında aynı şeyi söylemesi durumunda da kullanılmaktadır. Örneğin bir bireyi herkes başarılı görüyorsa, o kişinin başarısı konusunda ağız birliği edilmiştir.

Ağız Birliği Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ağız birliği edelim de bu konu hakkında bir şey sorarsa pot kırmayalım.