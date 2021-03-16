MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Ağız Birliği Etmek ne demek? Ağız Birliği Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Ağız Birliği Etmek ne demek? Ağız Birliği Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 16.03.2021 - 04:15 | Son Güncelleme:

Ağız Birliği Etmek ne demek? Ağız Birliği Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağız Birliği Etmek ne demek? Ağız Birliği Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Günlük hayatımızda deyimleri en az atasözleri kadar sık kullanırız. Hayatımızda karşılaştığımız her olaya karşılık gelebilecek bir deyim bulmamız mümkündür. Bu deyimlerden biri de ağız birliği etmek deyimidir. Peki, ağız birliği etmek deyiminin anlamı nedir ve örnek cümle içerisinde kullanımı nasıl olmalıdır? İşte ağız birliği etmek deyimi hakkında bilinmesi gerekenler.

Ağız birliği etmek deyimi, iki ya da daha fazla insanın bir konu hakkında aynı şekilde konuşacak şekilde sözleşmesi anlamında kullanılır.

 Ağız Birliği Etmek Ne Demek?

 Bir grup insanını aralarında anlaşarak, herhangi bir konu hakkına benzer biçimde konuşmaları, ağız birliği etmek demektir.

 Ağız Birliği Etmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Kişilerin herhangi bir konuda benzer şekilde konuşmaları ve pot kırmamaları için aralarında yaptıkları anlaşmadır. Aynı zamanda bu deyim, herkesin bir konu hakkında aynı şeyi söylemesi durumunda da kullanılmaktadır. Örneğin bir bireyi herkes başarılı görüyorsa, o kişinin başarısı konusunda ağız birliği edilmiştir.

 Ağız Birliği Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Ağız birliği edelim de bu konu hakkında bir şey sorarsa pot kırmayalım.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi